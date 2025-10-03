Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có ‘trụ’ nổi?
Video Đời sống

Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có ‘trụ’ nổi?

Trân Dương - Hồ Hiền
03/10/2025 04:32 GMT+7

Một làn đường riêng cho xe đạp dài gần 6km sắp được triển khai trên trục Mai Chí Thọ, nhưng hiện nay xe máy vô tư leo lề, vỉa hè bong tróc, rác thải ngổn ngang. Người dân lo sợ nếu không giám sát chặt chẽ, đạp xe sẽ sớm bị giành đường.

Đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại đang được Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) ấp ủ dự án mở làn đường riêng dành cho xe đạp. Đoạn đường dự kiến dài gần 6 km, rộng 2m và trị giá gần 13 tỉ.

Tuy nhiên, hiện nay thường xuyên có nhiều xe máy chạy lên vỉa hè giờ cao điểm. Và cả những gánh hàng rong vô tư chiếm không gian trên vỉa hè gây cản trở việc di chuyển của dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm.

Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có ‘trụ’ nổi?

Qua ghi nhận thực tế, nhiều người nhận định, không phải người dân TP.HCM không thích đạp xe. Mà ngược lại, nhiều người sống gần nơi làm việc vẫn mong mỏi sử dụng xe đạp để đến chỗ làm, hay dùng xe đạp làm phương tiện đi lại mỗi ngày thay cho xe máy, ô tô. Nhưng điều quan trọng, vẫn phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng giao thông

Giữa dòng xe cộ đông đúc, không phải ai cũng dám dùng xe đạp, và cũng không ai đảm bảo đi xe đạp giữa một “rừng” toàn xe máy và ô tô là sẽ an toàn.

Tin liên quan

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Dự thảo Luật Thuế GTGT sửa đổi với hai đề xuất nổi bật - miễn thuế cho hộ cá nhân có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm và áp thuế 17% trên lợi nhuận thay vì khoán - đang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi nhiều hộ kinh doanh đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế lên 400 - 500 triệu, các chuyên gia cho rằng nên là 1 tỉ đồng để phù hợp thực tế.

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm

Khám phá thêm chủ đề

Đường Mai Chí Thọ xe đạp vỉa hè làn riêng cho xe đạp Xe máy Vi Phạm làn xe đạp làn xe đạp Mai Chí Thọ làn xe đạp ở thành phố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận