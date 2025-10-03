Đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại đang được Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) ấp ủ dự án mở làn đường riêng dành cho xe đạp. Đoạn đường dự kiến dài gần 6 km, rộng 2m và trị giá gần 13 tỉ.

Tuy nhiên, hiện nay thường xuyên có nhiều xe máy chạy lên vỉa hè giờ cao điểm. Và cả những gánh hàng rong vô tư chiếm không gian trên vỉa hè gây cản trở việc di chuyển của dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm.

Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có ‘trụ’ nổi?

Qua ghi nhận thực tế, nhiều người nhận định, không phải người dân TP.HCM không thích đạp xe. Mà ngược lại, nhiều người sống gần nơi làm việc vẫn mong mỏi sử dụng xe đạp để đến chỗ làm, hay dùng xe đạp làm phương tiện đi lại mỗi ngày thay cho xe máy, ô tô. Nhưng điều quan trọng, vẫn phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng giao thông.

Giữa dòng xe cộ đông đúc, không phải ai cũng dám dùng xe đạp, và cũng không ai đảm bảo đi xe đạp giữa một “rừng” toàn xe máy và ô tô là sẽ an toàn.