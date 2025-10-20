Mua bán ngoại tệ trái phép tại tiệm vàng, vừa bị tịch thu vừa bị phạt

Ngày 20.10, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H và khách hàng L.C.T (43 tuổi, trú P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi "mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ", với tổng số tiền phạt 45 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với đại diện tiệm vàng và khách hàng liên quan đến hành vi giao dịch ngoại tệ trái phép ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, về việc tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, lực lượng An ninh kinh tế phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, euro…) trái phép.

Ngày 19.9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.

Căn cứ kết quả xác minh và quy định tại Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, Phòng An ninh kinh tế lập biên bản và ra quyết định xử phạt hiệu vàng H.P.H. 30 triệu đồng, phạt khách hàng L.C.T. 15 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ gồm các đồng USD, euro, yen Nhật, bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỉ đồng đã bị tịch thu.

Công an TP.Đà Nẵng lưu ý, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán ngoại tệ tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ và sẽ bị xử lý nghiêm.