Mua bán ngoại tệ 'chợ đen', cẩn thận kẻo bị lừa

C HIÊU LỪA ĐẢO TIỀN TỆ

Chỉ cần gõ từ khóa "đổi ngoại tệ", ngay lập tức trên mạng xã hội sẽ xuất hiện hàng loạt hội nhóm với số lượng lên đến hàng chục ngàn thành viên. Trong số đó, không ít nhóm công khai với tên gọi "ngoại tệ chợ đen". Thử tham gia vào một số nhóm dạng này trên mạng, chúng tôi nhận thấy lời chào mời thu đổi ngoại tệ được cập nhật liên tục với tỷ giá cao, đủ các loại tiền. Nhắn tin trao đổi với một tài khoản trên Facebook tên L., ngay lập tức L. gửi cho chúng tôi bảng tỷ giá hối đoái được cập nhật với chênh lệch khá cao so với giá niêm yết của các ngân hàng, đồng thời khẳng định muốn đổi bao nhiêu cũng được.

Mua bán tiền “bẩn” hay chiêu trò lừa đảo mới? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, việc mua bán, trao đổi, thanh toán ngoại tệ trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đầu tiên là dễ bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng bằng cách sử dụng nhiều kịch bản, chiêu trò tinh vi. Hầu hết các đối tượng đều đưa ra lời mời mua bán, đổi ngoại tệ với giá cực kỳ hấp dẫn, thấp hơn tỷ giá trên thị trường, thanh toán không yêu cầu đặt cọc trước, để dụ dỗ những người có nhu cầu. Thứ hai là rơi vào vòng xoáy mua bán, vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới, rửa tiền, mua bán các mặt hàng cấm, tiền giả… vi phạm quy định pháp luật.

Chị L.M.T, ngụ TP.HCM, kể từng bị lừa khi giao dịch tiền qua mạng. Kẻ lừa đảo khi đó đã gửi cho chị T. một hóa đơn chuyển khoản giả để chị tin tưởng và chuyển hết tiền cho người này. Ngay sau đó, đối tượng này đã chặn liên lạc.

Một số website khác còn đăng thông tin công khai "mua tiền bẩn" với số lượng lớn. Đơn cử, trên website "HTTB", nhiều lời chào mời với nội dung nguồn tiền bẩn ngân hàng được rút từ ví lậu và gói này chỉ bán trên web, đồng thời hướng dẫn: "Sau khi mua sẽ có link rút tiền ở lịch sử đơn đã mua. Người mua gửi mã đơn hàng kèm số tài khoản nhận tiền đến Admin (người quản lý), Admin sẽ tạo đơn rút tiền giúp bạn một cách chính xác. Loại tiền này bên mình bảo hành 2 tuần nếu bị ngân hàng đóng băng. Nếu bị ngân hàng gọi kiểm tra nguồn tiền, vui lòng nói nhận được tiền chuyển nhầm, tránh bị điều tra".

Chuyên gia của trang Chongluadao.vn cảnh báo, website nói trên lừa đảo cực kỳ nguy hiểm, công khai quảng cáo dịch vụ rửa tiền và giao dịch tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Nội dung trang web thừa nhận rõ ràng việc sử dụng "tiền bẩn" từ "ví lậu/Dumpcard" và hướng dẫn người dùng cách đối phó với ngân hàng nếu bị kiểm tra nguồn tiền (yêu cầu nói dối là tiền chuyển nhầm). Người dùng tham gia vào dịch vụ này có nguy cơ rất cao bị liên đới vào các hoạt động phạm pháp, bị khóa tài khoản ngân hàng, mất tiền và đối mặt với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vì thế, người dân tuyệt đối không tương tác, cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên trang web này và cần báo cáo cho cơ quan chức năng.

Thị trường đổi ngoại tệ tràn lan trên mạng chợ đen ẢNH: KHANG KA

Cẩn thận "tiền mất, tật mang"

Đối với hình thức thu đổi ngoại tệ chợ đen, cơ quan công an cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) để đăng tin, quảng cáo có nguồn ngoại tệ số lượng lớn, tỷ giá hấp dẫn hơn so với các ngân hàng hoặc ưu đãi đặc biệt. Khi người dân có nhu cầu, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền Việt vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử. Sau khi nhận được tiền, đối tượng thường chuyển cho bị hại bill (hóa đơn) chuyển tiền giả thể hiện việc đã thực hiện giao dịch, ngay sau đó cắt liên lạc, chặn toàn bộ phương thức liên hệ và chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Mới đây, Công an TP.Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.L ở P.Lê Chân về việc bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đổi tiền. Theo đó, khoảng tháng 12.2024, chị T.T.T.L có quen biết một người sử dụng tài khoản Telegram tên "Kimjongun", tự giới thiệu tên Long, làm dịch vụ đổi tiền Việt ra USD. Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái đang du học ở nước ngoài nên chị T.T.T.L nhờ Long đổi hộ số tiền 66.000 USD, tương đương với 1,683 tỉ đồng. Sau khi chị T.T.T.L chuyển tiền cho Long thì không nhận được USD và cũng không liên lạc được với Long.

Thực tế cho thấy những kẻ lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm lời nhanh chóng của người dân. Những kẻ này tạo ra các trang web, tài khoản mạng xã hội giả mạo để đánh lừa nạn nhân. Sau khi nhận được tiền, chúng sẽ biến mất không dấu vết. "Chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các giao dịch đổi ngoại tệ qua mạng xã hội với những cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc. Chỉ giao dịch tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình", chuyên gia Chongluadao.vn nhấn mạnh.

Theo cơ quan công an, hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ chợ đen đang gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự khi tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tội phạm trên không gian mạng hoạt động lừa đảo, rửa tiền và mua bán, trao đổi ngoại tệ trái phép. Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên, cơ quan chức năng khuyến cáo những người có nhu cầu mua bán, trao đổi, thanh toán ngoại tệ nên lựa chọn các địa chỉ uy tín để thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ, không tham gia vào giao dịch tiền tệ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua các nền tảng không chính thức. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào phải xác minh, kiểm tra kỹ thông tin đối tác giao dịch, nguồn gốc giao dịch, cũng như các thông tin khác liên quan.