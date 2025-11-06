Làn gió trong lành mang tên Harry Kewell, CLB Hà Nội đang hồi sinh…

Tên tuổi lớn tạo uy tín với các cầu thủ

Harry Kewell là tên tuổi có đẳng cấp thế giới. Khi còn là cầu thủ, ông là ngôi sao hàng đầu ở giải Ngoại Hạng Anh (Premier League). Harry Kewell là thành viên của CLB Liverpool vô địch UEFA Chmapins League năm 2005, sau khi tạo nên chiến thắng điên rồ trước AC Milan (Ý) trong trận chung kết (AC Milan dẫn trước 3-0, Liverpool gỡ hòa 3-3, rồi Liverpool thắng ở loạt sút luân lưu).

HLV Harry Kewell đang tạo sức sống mới cho Hà Nội FC

Nhiều ngôi sao của Hà Nội FC đang hồi sinh dưới thời HLV Harry Kewell Ảnh: Minh Tú

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (bìa trái) chói sáng Ảnh: Minh Tú

Nhờ từng là cầu thủ lớn, ông Kewell quen với áp lực. Đối với ngôi sao người Úc, thất bại là bài học để hoàn thiện. Kewell mang tinh thần từ giải Ngoại hạng Anh đến với V-League. Đội bóng của HLV Harry Kewell phải có tinh thần không nản chí. Vị HLV người Úc không ngần ngại thử nghiệm và không ngần ngại thay đổi, miễn là sự thay đổi ấy, theo quan điểm của ông Harry Kewell, có lợi cho Hà Nội FC.

Được CĐV yêu mến

Tên tuổi của HLV Harry Kewell khiến các cầu thủ Hà Nội FC thực sự nể phục về mặt chuyên môn, từ những ngôi sao như Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tuấn Mạnh, cho đến những cầu thủ trẻ hơn như Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường…

Trong công tác huấn luyện, HLV Harry Kewell thể hiện sự chuyên nghiệp từ những chi tiết nhỏ nhất. Ông tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng nơi các cầu thủ, mang đến sức sống mới, tinh thần mới, tích cực hơn so với giai đoạn đầu mùa. Ở Hà Nội FC vào lúc này, tên tuổi của các cầu thủ sẽ không phải là sự đảm bảo vị trí thi đấu cho họ, mà sự nỗ lực trên sân tập, phong độ khi thi đấu mới là yếu tố quyết định vị trí này.

Những tín hiệu tốt từ cựu danh thủ Harry Kewell

HLV Harry Kewell đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một Hà Nội FC có lối chơi hiện đại, đá pressing (gây áp lực) tầm cao, thi đấu với tốc độ và cường độ cao hơn hẳn trước đây. Sự thay đổi này thể hiện ở cách tiếp cận các trận đấu, cách chơi, chứ không chỉ là tỷ số.

Khả năng chuyển đổi trạng thái của Hà Nội FC diễn ra nhanh hơn Ảnh: Minh Tú

Hà Nội FC sẵn sàng chơi pressing tầm cao Ảnh: Minh Tú

Hà Nội FC trong những trận vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, phối hợp ngắn tốt hơn , kiểm soát bóng giỏi hơn, đồng thời khả năng chuyển trạng thái của đội này nhanh hơn. Hàng tấn công của Hà Nội FC dù vẫn còn điểm cần phải cải thiện, nhưng họ dần hiệu quả hơn. Chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước PVF-CAND hôm qua (4.11) là minh chứng cho sự thay đổi này.

Trước đó, ngay cả trong trận đấu với CLB Ninh Bình cách đây không lâu, dù Hà Nội FC thất bại 1-2, nhưng đội bóng của HLV Harry Kewell vẫn chơi pressing rất mạnh mẽ. Sau 4 trận HLV Harry Kewell cầm quân, có thể Hà Nội FC đang từng bước tìm lại thành công, khi thắng 2 trận và cũng để thua 2 trận. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu với vị HLV người Úc. Vả lại, những tín hiệu chuyên môn rất tích cực rõ ràng đã xuất hiện trở lại và nhà cựu vô địch V-League đang hồi sinh!