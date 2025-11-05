Lịch thi đấu V-League hôm nay: Nếu không thắng nổi SLNA, chủ nhà Ninh Bình sao nghĩ đến vô địch?

Ninh Bình quyết thắng để giữ ngôi đầu

Với 21 điểm sau 9 vòng đấu, Ninh Bình đang trở thành hiện tượng thú vị nhất của mùa giải. Tân binh này không chỉ thi đấu ổn định mà còn thể hiện phong cách tự tin, gắn kết và hiệu quả. Ở vòng trước, dù để Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 trên sân nhà sau khi sớm có bàn dẫn trước, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn cho thấy sự chủ động và lối chơi áp đảo.

Tiếp đón SLNA (7 điểm) - đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng - Ninh Bình FC đương nhiên hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Phong độ, lực lượng lẫn lợi thế sân nhà đều nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Ninh Bình.

Hoàng Đức (áo đen) tiếp tục ghi bàn nhưng CLB Ninh Bình bị cầm hòa ở vòng 9 ẢNH: MINH TÚ

Phía bên kia, SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn đang cố gắng xây dựng lối chơi chặt chẽ, thực dụng để chắt chiu từng điểm số trên hành trình trụ hạng đầy gian nan. Việc họ có 3/4 trận gần nhất kết thúc với tỉ số 1-1 cho thấy sự cẩn trọng tối đa. Tuy nhiên, việc phải làm khách trên sân của đội đầu bảng đang “vào phom” chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều. Một kết quả hòa, nếu có được, cũng sẽ là thành công với đội bóng xứ Nghệ lúc này.

Becamex TP.HCM – Hải Phòng: Chờ kịch tính ở đất Thủ

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM (8 điểm) và Hải Phòng (17 điểm) tại sân Gò Đậu cũng được dự đoán là hấp dẫn không kém. Dưới bàn tay của HLV kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh, CLB cũ của Tiến Linh đang dần lấy lại sự tự tin với 3/4 trận gần nhất có điểm (1 thắng, 2 hòa). Đặc biệt, ở vòng 9, họ đã chơi đầy nỗ lực để giành 1 điểm quý giá trên sân của Ninh Bình FC – đội bóng đang dẫn đầu.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Hải Phòng trong trận đấu ở vòng 9

Trong khi đó, Hải Phòng lại cho thấy phong độ cực cao khi toàn thắng 3 trận gần nhất, trong đó đáng chú ý là chiến thắng 2-1 ngay trên sân của CLB Công an TP.HCM ở vòng vừa qua. Với 17 điểm, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang vững vàng ở nhóm đầu và được xem là hiện tượng thứ hai, chỉ sau Ninh Bình FC.

Dù phải làm khách, nhưng với phong độ ổn định cùng dàn cầu thủ đang đạt điểm rơi tốt, Hải Phòng vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đội chủ nhà.

SHB Đà Nẵng – CLB Công an TP.HCM: Thử thách cho đội bóng sông Hàn

Tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng (7 điểm) sẽ tiếp đón CLB Công an TP.HCM (14 điểm) – đội bóng đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Xét cả về thực lực lẫn phong độ, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang lép vế hơn.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

Điểm đáng chú ý là sự trở lại sân Hòa Xuân của HLV Lê Huỳnh Đức – người từng có nhiều năm gắn bó và gặt hái vinh quang cùng SHB Đà Nẵng. Ở vòng trước, CLB Công an TP.HCM để thua 1-2 trước Hải Phòng, nhưng nhìn chung, họ vẫn là tập thể có khả năng bùng nổ cao, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Với thực lực hiện tại, chỉ cần giữ được 1 điểm trên sân nhà cũng có thể xem là kết quả tích cực cho SHB Đà Nẵng ở vòng này.

Hai cặp đấu hoãn vì lịch thi đấu quốc tế Do trùng lịch thi đấu quốc tế của Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội, hai trận đấu Thanh Hóa - CAHN và Thể Công Viettel - Nam Định thuộc vòng 10 sẽ được dời sang ngày 24.2.2026.