Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình vẫn đánh rơi chiến thắng vì siêu phẩm của Oduenyi: Becamex TP.HCM thoát hiểm

Chiều tối 1.11, trên sân nhà, CLB Ninh Bình tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V-League 2025-2026. Trước trận, đội bóng cố đô đang thăng hoa trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở hạng đấu cao nhất, trong khi đại diện miền Nam vẫn loay hoay ở nhóm cuối bảng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình. Cơ hội đến sớm ở phút thứ 3 khi thủ môn Minh Toàn của Becamex TP.HCM phá hụt bóng trong vòng cấm, song cầu thủ Ninh Bình không kịp băng vào dứt điểm.

Tân binh Ninh Bình đang có phong độ cao và đứng đầu BXH ẢNH: MINH TÚ

Phút thứ 8, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung mang về quả phạt đền cho Ninh Bình sau pha va chạm với Đình Khương. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ đội khách phạm lỗi và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Từ chấm 11 m, đội trưởng Hoàng Đức dễ dàng đánh bại thủ môn Minh Toàn, mở tỷ số 1-0. Đây cũng bàn thắng thứ 4 của anh ở mùa giải này.

Hoàng Đức (áo đen) ghi bàn thứ 4 sau 9 vòng đấu ẢNH: MINH TÚ

Thời gian còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà Ninh Bình vẫn kiểm soát tốt thế trận. Hoàng Đức tiếp tục hoạt động năng nổ trên hàng công. Dù thủ môn Đặng Văn Lâm có pha bắt bóng lỗi ở phút 34, may mắn vẫn đứng về phía đội chủ nhà khi bóng không đi vào lưới. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn cho Ninh Bình.

Sau thời gian nghỉ giữa trận, Becamex TP.HCM quay trở lại sân với quyết tâm lớn hơn. Phút 53, Việt Cường có pha đột phá kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ đội chủ nhà nhưng cú sút cuối cùng không thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm. Oduenyi lao vào đá bồi song vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Những phút còn lại, Ninh Bình lấy lại quyền kiểm soát và liên tiếp tổ chức tấn công. Quốc Việt và Dụng Quang Nho đều có cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể tận dụng để gia tăng cách biệt.

Bất ngờ đến ở phút 77, trong pha lên bóng của đội khách, tiền đạo Oduenyi tung cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng đi xoáy và hiểm đến mức thủ môn Văn Lâm bay người hết tầm vẫn không thể cản phá.

Những phút còn lại, Ninh Bình lại tràn lên tấn công để tìm kiếm chiến thắng, củng cố ngôi đầu nhưng không thể xuyên thùng được hàng thủ đội khách. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với Becamex TP.HCM, trận hòa kịch tính trên sân của đội đang xếp đầu BXH là cú hích tinh thần rất quan trọng và tạm thời giúp họ thoát nhóm 3 đội chót bảng. Trong khi đó, Ninh Bình để CLB Công an Hà Nội rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.