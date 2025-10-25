Đỗ Hoàng Hên ghi bàn giúp HLV Harry Kewell cùng Hà Nội thắng ngược nghẹt thở: ‘Tôi rất hạnh phúc’

Đỗ Hoàng Hên đem lại vận may giúp HLV Harry Kewell thắng trận đầu cho CLB Hà Nội ảnh: Đông Huyền

Trải nghiệm "thủy chiến" cho HLV Harry Kewell

Vào lúc 18 giờ chiều ngày 25.10, sân Gò Đậu chứng kiến ông Đặng Trần Chỉnh đối đầu Harry Kewell - 2 HLV vừa chính thức dẫn dắt 2 đội bóng vô địch nhiều nhất trong lịch sử V-League là Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội.

Trận đấu này được đánh giá là khó lường khi Becamex TP.HCM bị đánh giá thấp hơn nhưng tinh thần đang lên cao sau khi có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Thiên Trường ở vòng 7, dẫn đến việc CLB Nam Định phải trảm tướng.

Ngược lại, CLB Hà Nội đã ra mắt HLV Harry Kewell bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ, tung ra đến 19 cú sút nhưng chấp nhận thua Ninh Bình FC 1-2 vì có quá nhiều cú sút dội khung thành ra ngoài.

Việt Cường mở tỷ số cho Becamex TP.HCM ở phút 25 ảnh: Đông Huyền

Tiếc là sau 20 phút thi đấu, cuộc đối đầu giữa 2 ông lớn một thời này đã phải tạm ngưng vì cơn mưa to trắng trời kéo dài trên sân Gò Đậu, sau quyết định của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải.

Trận đấu khi trở lại đã diễn ra rất tốt cho Becamex TP.HCM khi chân sút vừa trở lại sau chấn thương Việt Cường đã tận dụng pha chuyển trạng thái nhanh để băng xuống, bấm bóng qua người thủ môn Văn Chuẩn mở tỷ số ở phút 25.

Tiếc là lợi thế dẫn bàn đã không thể được Becamex TP.HCM duy trì đến hết hiệp 1, khi thủ môn Minh Toàn phán đoán sai đường bóng đã đấm hụt, giúp Daniel dễ dàng đệm lòng gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội ở phút 45+1.

Hoàng Hên chơi tốt và ghi bàn đầu tiên cho CLB Hà Nội ảnh: Đông Huyền

Bước vào hiệp 2 khi trời ngớt mưa và sân khô ráo hơn, CLB Hà Nội là những người chơi tốt hơn, khi các mũi tấn công của HLV Harry Kewell bắt đầu chơi tấn công mạch lạc, suôn sẻ hơn giúp tạo ra những cơ hội càng lúc càng rõ ràng.

Bước ngoặt đã đến khi trọng tài xác định hậu vệ Becamex TP.HCM đã phạm lỗi với Daniel trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11 m, Đỗ Hoàng Hên đã đánh lừa thành công Minh Toàn để giúp CLB Hà Nội dẫn ngược 2-1 ở phút 51.

Daniel (98) ghi bàn gỡ 1-1 trong sự thất vọng của Minh Toàn ảnh: Đông Huyền

Kịch tính đến ở phút 81, khi chân sút Ugochukwu đã có cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tiếc rằng quả phạt đền rất mạnh của anh đã đưa bóng bay vọt xà trong sự thất vọng của khán giả nhà.

Đến phút 90+3, pha bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Nhưng đến phút 90+11, quả phạt đền thành công của Ferreira đã giúp rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Becamex TP.HCM.

Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại quá ít để HLV Đặng Trần Chỉnh có thể kéo lại 1 điểm trong ngày ra mắt CĐV Gò Đậu. Ngược lại, chiến thắng đầu tay nghẹt thở của HLV Harry Kewell, nhưng đem theo kỳ vọng khi Hoàng Hên cũng đã mở tài khoản bàn thắng cho đội bóng thủ đô.

Hoàng Hên phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc vì Hà Nội chiến thắng. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. HLV Kewell đã thúc giục chúng tôi chiến đấu khi bị dẫn trước. Và chúng tôi đã chiến đấu để chiến thắng".

Anh nói bằng tiếng Việt khi được hỏi cảm xúc thế nào khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam: "Tôi sẽ rất vui, tôi chờ cơ hội đó".





