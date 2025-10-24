Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: HLV Vũ Hồng Việt rời khỏi ghế nóng đội Nam Định, bất ngờ nhân vật trám chỗ

Linh Nhi
Linh Nhi
24/10/2025 16:59 GMT+7

Sau chuỗi trận sa sút tại V-League 2025-2026, ban lãnh đạo CLB Nam Định đã quyết định thực hiện sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện.

Đội Nam Định hoán đổi vị trí cấp thượng tầng

HLV Vũ Hồng Việt sẽ chuyển sang giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định, còn chiếc ghế HLV trưởng được trao cho ông Nguyễn Trung Kiên, người từng là cầu thủ và sau này là HLV trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng thành Nam. 

Mùa giải năm nay, Nam Định đang dần đánh mất phong độ, liên tục để thua những đối thủ được đánh giá ngang cơ. Thành tích không như kỳ vọng khiến ban lãnh đạo đội bóng buộc phải hành động nhằm chấn chỉnh tình hình, khơi lại tinh thần chiến đấu từng làm nên thương hiệu của đội Nam Định. 

Nóng: HLV Vũ Hồng Việt rời khỏi ghế nóng đội Nam Định, bất ngờ nhân vật trám chỗ- Ảnh 1.

Ông Vũ Hồng Việt và tân HLV trưởng đội Nam Định Nguyễn Trung Kiên (phải)

Ảnh: Phúc Thắng

Ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ông từng đá cho Nam Định, Cảng Sài Gòn và từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Trung Kiên từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật của CLB Thép Xanh Nam Định từ năm 2023. Ông sát cánh cùng HLV Vũ Hồng Việt giành hai chức vô địch V-League cùng một Siêu cúp quốc gia trong ba mùa giải vừa qua. 

CLB Nam Định cho biết: “Thép Xanh Nam Định sau hai mùa vô địch V-League liên tiếp, có khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025-2026 khi mới chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu. Ở hai đấu trường quốc tế AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội giành ba chiến thắng và để thua một sau 4 trận. 

Trong bóng đá, CLB nào cũng có thời điểm khó khăn và Thép Xanh Nam Định không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, tinh thần máu lửa, khát khao chiến thắng, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, nhất định sẽ đưa đội trở lại quỹ đạo. Tiếp tục phát triển, giành thành tích cao lâu dài là nhiệm vụ Tập đoàn Xuân Thiện giao cho đội bóng. 

Trong thời điểm khó khăn này, CLB mong nhận được sự đồng hành của người hâm mộ. Chúng ta cùng nhau đi qua những ngày vinh quang và sẽ cùng nhau nếm trải cả nỗi buồn thua trận, để rồi động viên nhau vượt khó, trở lại với niềm tự hào bóng đá thành Nam. Đó sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên".

Tân HLV trưởng Nguyễn Trung Kiên sẽ vào nhiệm vụ ngay ở buổi tập chiều 24.10 của CLB Nam Định, chuẩn bị cho trận gặp đội khách Đà Nẵng ở vòng 8. 

