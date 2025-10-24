V-League hấp dẫn nhờ Ninh Bình quá hay và nhờ cả… HAGL mãi không chịu ‘lớn’

Ở vòng đấu thứ 7 vừa qua, tân binh Ninh Bình làm khách trước đội nhà giàu CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Khi mọi người đều dự đoán đội khách sẽ gặp khó khăn, bởi CLB Hà Nội có "HLV triệu đô" Harry Kewell cùng cầu thủ mới nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, thì bất ngờ CLB Ninh Bình lại giành chiến thắng.

Đội bóng do HLV Albadalejo Castano Gerard dẫn dắt chơi tấn công hiệu quả với 2 bàn thắng của Daniel Da Silva Dos Anjos và Nguyễn Quốc Việt để giành chiến thắng 2-1. Trận đấu này, dù vào sân từ ghế dự bị nhưng Quốc Việt xuất sắc tỏa sáng để ấn định chiến thắng cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Với đội hình đồng đều, có chất lượng tốt nên Ninh Bình càng đá càng hay. Đặc biệt là thủ lĩnh Nguyễn Hoàng Đức chơi rất sáng tạo với những đường triển khai bóng tấn công hiệu quả. Bên cạnh đó, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng phần nào lấy lại phong độ, anh chơi bóng chắc chắn, ra vào hợp lý, làm chủ không gian bóng bổng nên luôn tạo được sự yên tâm cho đồng đội.

Văn Lâm chơi chắc chắn trong khung thành CLB Ninh Bình Ảnh: Minh Hoàng

CLB Ninh Bình đang có những ngày tháng bay cao khi 7 vòng đấu qua họ chưa hề bại trận dù mới chân ướt chân ráo lên V-League. Với thành tích 5 thắng, 2 hòa, được 17 điểm, tân binh này đã chuyển mình thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch khi đang chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Sự xuất sắc của Ninh Bình khiến cuộc đua vô địch năm nay rất hấp dẫn khi các đội bóng có tiềm lực, giàu tham vọng như CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội, CLB Thể Công Viettel, CLB Công an TP.HCM… phải nỗ lực tối đa ở các vòng đấu tiếp theo để bám đuổi đội bóng tân binh.

Hiện CLB Thể Công Viettel đang đứng nhì bảng với 15 điểm là đối thủ đáng gờm khi chơi rất bản lĩnh. Đội bóng áo lính có dàn cầu thủ chất lượng và họ cũng đang bất bại với 4 trận thắng, 3 trận hòa.

Trong cuộc đua năm nay, đáng tiếc cho Nam Định khi họ quá mất sức trên nhiều đấu trường, một số trụ cột quan trọng lại gặp chấn thương nên đội bóng thành Nam đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 với 7 điểm, khó bảo vệ ngôi vô địch của mình.

HAGL đua với Thanh Hóa

Ở nhóm dưới, CLB HAGL đang rất khó khăn khi họ chưa thắng trận nào, hiện mới chỉ có 3 điểm. Đội bóng do HLV Lê Quang Trãi dẫn dắt còn non trẻ chưa đủ sức chinh chiến. 6 trận đã qua, HAGL chỉ mới có 3 trận hòa bởi yếu trong tấn công lẫn phòng thủ. Điểm sáng duy nhất của đội bóng phố núi là thủ môn Trần Trung Kiên khi chơi rất hay, phần nào giúp HAGL hạn chế bàn thua. Trong 2 vòng đấu tới khi được trở về phố núi Pleiku, HAGL lại gặp khó khi phải đá với CLB Thể Công Viettel, rồi CLB Nam Định. Nếu tiếp tục thua, họ thật sự rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Hiện tại, HAGL chỉ có thể đua trụ hạng với Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh cũng chưa biết đến chiến thắng. Do lực lượng mùa này mỏng và cầu thủ không có tinh thần tốt nhất, nên Thanh Hóa thua trên sân nhà lẫn sân khách. Vì thế, nếu HAGL biết cách chắt chiu từng điểm số, thì họ có thể vượt mặt Thanh Hóa ở cuối mùa giải.