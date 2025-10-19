Khi HLV Harry Kewell dám 'thay máu' CLB Hà Nội tận gốc rễ

Thất bại đáng tiếc của HLV Harry Kewell

Có rất nhiều chữ "nếu", trong trận thua ngày ra mắt CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell.

Nếu cột dọc, xà ngang không từ chối đội bóng của HLV Úc với 3 lần (điều hiếm gặp ở V-League), nếu thủ môn Văn Lâm không xuất thần cứu thua liên tục, hay nếu Hai Long, Văn Quyết, Dani Passira quyết đoán hơn, ít nhất đội Hà Nội đã không bại trận.

Tuy nhiên, đó là thất bại mang hạt giống của hy vọng. Dù chỉ làm việc chưa đầy 2 tuần, nhưng cựu tiền đạo Liverpool đã thổi luồng sinh khí mới. CLB Hà Nội cởi lớp áo bạc nhược, thể hiện hình ảnh khác và chỉ cần thêm chút may mắn để thắng.

CLB Hà Nội (áo trắng) thua đáng tiếc ẢNH: MINH TÚ

Tối qua (18.10), CLB Hà Nội đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải. Với Đỗ Hoàng Hên như "dầu máy" bôi trơn lại hệ thống tấn công, học trò HLV Kewell pressing liên tục trên toàn mặt sân, không cho Ninh Bình triển khai bóng. Những pha đan nhuyễn quen thuộc từng làm nên thương hiệu của Hà Nội với Hùng Dũng, Willian Maranhao, Hai Long, Đỗ Hoàng Hên dội áp lực nghẹt thở lên cầu môn Văn Lâm.

Chỉ khác trước đây, đội bóng của HLV Kewell đá nhanh hơn, thực dụng và cuốn đối thủ bằng tốc độ, thay vì lối đá "rề rà", có phần chậm nhịp và thiếu quyết đoán ở giai đoạn khủng hoảng.

Để có trận đấu tốt, HLV Kewell đã mạnh dạn để đội trưởng Văn Quyết ngồi ngoài, nhường chỗ cho những cầu thủ đeo bám quyết liệt và giàu tính chiến đấu hơn.

CLB Hà Nội chơi sòng phẳng, dám mạnh chân dứt điểm ngay khi khoảng trống le lói mở ra. 15 cú sút đã dội về khung thành Văn Lâm, hầu hết đến từ phối hợp bóng sống. Nửa cuối hiệp 2, khoảng thời gian CLB Hà Nội thường xuống sức và chịu bàn thua, khung thành Ninh Bình đã chao đảo bởi sức ép nghẹt thở.

HLV Kewell tin Hà Nội đá đẹp, nhưng cần nhiều hơn để thắng ẢNH: MINH TÚ

Tại V-League, không phải mỗi CLB Hà Nội ép được Ninh Bình (Hải Phòng, Thể Công Viettel đã làm được ở trận trước), dù vậy, tạo ra thế trận trên cơ toàn diện như cách học trò Kewell đã làm tối qua không đơn giản.

Cái thiếu của CLB Hà Nội

CLB Hà Nội có đầy đủ lý do để tiếc nuối, trong trận đấu kém may mắn đến khó tin. Song, HLV Harry Kewell hiểu rõ bóng đá là vậy.

Ông nói: "Tạo cơ hội mà không ghi được bàn đồng nghĩa với thất bại, dù CLB Hà Nội đã chơi đủ tốt để nghĩ về chiến thắng. Bóng đá suy cho cùng vẫn là chuyện của ghi bàn".

CLB Hà Nội đã thua, trước đội Ninh Bình có sức bền tâm lý cực tốt. Hoàng Đức cùng đồng đội bị dồn ép, phải chịu đựng phòng ngự nhưng không đánh mất kỷ luật đội hình. Để khi cơ hội đến, dù chỉ le lói, đội khách đã tận dụng triệt để.

CLB Ninh Bình đã tận dụng tốt khoảnh khắc của ngôi sao và biết cách đứng dậy từ thế chân tường. Trước một tập thể mạnh, khi CLB Hà Nội không đủ lạnh lùng để vung nhát kiếm quyết định, bị phản đòn trong thế hở sườn là dễ hiểu. HLV Kewell có lẽ chỉ cần một trận đấu để thấm sự khắc nghiệt của V-League. Dù rằng, bóng đá Việt Nam không thể so với Anh, Úc, nơi ông từng làm việc, nhưng để thắng trận ở đây chẳng phải điều đơn giản.

Nhất là khi, ông đang cầm đội Hà Nội ở giai đoạn chuyển giao "nhỡ nhàng". Các trụ cột bắt đầu đi xuống, lứa tiếp nối còn mờ nhạt, ngoại binh lúc này còn chưa chạm ngưỡng đủ dùng. Một tập thể có bản sắc, cái tôi và tham vọng nhưng đang lạc lối, cần một người thầy đủ quyết đoán và rắn rỏi để vực dậy.

Văn Lâm (áo vàng) cứu thua giúp CLB Ninh Bình lấy trọn 3 điểm ẢNH: MINH TÚ

Harry Kewell dù chưa thực sự xuất chúng với nghiệp huấn luyện, nhưng năm tháng tôi rèn ở Leeds United, Liverpool, những ngày huấn luyện ở Nhật Bản... có lẽ giúp ông nắm rõ được cá tính phòng thay đồ.

Những chiến lược gia mang cá tính châu Âu sẽ cư xử thế nào? Thực dụng, không khoan nhượng, thẳng thắn, khác với văn hóa bóng đá đôi khi còn "trăm chữ lý đôi khi không bằng tí chữ tình" của nhiều nước Á Đông.

Sự va chạm ấy có thể tạo ra xung đột, nếu HLV Kewell không ôn hòa và mềm dẻo hơn, hay tập thể CLB Hà Nội không mở lòng thay đổi. Nhưng, đó là chuyện tương lai.

Lúc này, CLB Hà Nội đã bắt đầu chuyển dịch, dù chỉ bằng những bước đi (thậm chí bước ngã) đầu tiên. Đây là trận thua mang hạt mầm của hy vọng. Gieo xuống đất và vun trồng thế nào, là điều Kewell và cựu vương V-League không thể vội vã.