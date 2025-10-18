Chờ màn ra mắt rực lửa của Đỗ Hoàng Hên và HLV Harry Kewell: V-League cực hay

CLB Hà Nội chào đón Đỗ Hoàng Hên cùng thầy mới

CLB Hà Nội sẽ đối đầu CLB Ninh Bình lúc 19 giờ 15 hôm nay (18.10), với màn thư hùng rực lửa trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong khi Ninh Bình đang đứng đầu bảng với 14 điểm sau 6 trận, Đỗ Hoàng Hên cùng đồng đội chỉ đứng hạng 6 với 8 điểm.

Tuy nhiên, nếu đánh bại CLB Ninh Bình, CLB Hà Nội không chỉ thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm. Mà cuộc lật đổ đội đầu bảng còn là "tuyên ngôn" cho sự trở lại của đội bóng giàu truyền thống nhất V-League.

Đỗ Hoàng Hên trở thành công dân Việt Nam, sẵn sàng ra mắt CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

CLB Ninh Bình có thể đang bay cao với dàn nội ngoại binh chất lượng, nhưng CLB Hà Nội mới thực sự là "ông lớn" với đẳng cấp đã chứng minh trong gần hai thập kỷ. Đó là thông điệp thầy trò HLV Harry Kewell muốn gửi đến người hâm mộ, nếu thắng Ninh Bình ở vòng 7.

Trước tiên, HLV Harry Kewell sẽ có màn chào sân khán giả. Gặp đội mạnh trong trận ra mắt rõ ràng là thử thách lớn, nhưng nếu vượt qua, chiến lược gia người Úc sẽ có bước đệm hoàn hảo trên đại lộ đầy tham vọng cùng đội bóng thủ đô. Thuận lợi của HLV Kewell là ông đã có gần 10 ngày làm việc để hiểu năng lực học trò.

Cựu tiền đạo Liverpool chưa vội truyền đạt triết lý, mà tập trung rèn lại thể lực, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong khâu phòng ngự, dứt điểm. Có thể, CLB Hà Nội trong những trận đầu tiên chưa mang đậm dấu ấn lối chơi của Kewell, nhưng chắc chắn, đội cựu vương V-League sẽ có luồng sinh khí mới mẻ. Mà với đội bóng đã có hình thù chơi bóng rõ ràng như Hà Nội, khai thông điểm nghẽn tinh thần là đủ để bứt lên.

Đặc biệt khi, HLV Kewell sẽ có trong tay tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Gia nhập CLB Hà Nội cuối mùa trước, cầu thủ có tên cũ là Hendrio Araujo đã chờ đợi nhiều tháng để có quốc tịch, trước khi chuẩn bị ra mắt với danh nghĩa nội binh. CLB Hà Nội sẽ có thêm một cầu thủ Việt Nam với đẳng cấp của một ngoại binh để bổ sung hỏa lực.

Trợ lý HLV Warren Feeney (phải) là thành viên mới nhất gia nhập CLB Hà Nội. Ông Warren Feeney là cựu tuyển thủ Bắc Ireland, từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại Anh, Bắc Ireland... và đã có thời gian làm việc cùng HLV Harry Kewell

HLV Harry Kewell chào khán giả Hà Nội bằng chiến thắng? ẢNH: CLB HÀ NỘI

Đỗ Hoàng Hên đã chứng tỏ năng lực sau 5 mùa giải gắn bó với V-League. 29 bàn thắng, 31 kiến tạo chỉ đơn thuần là con số. Tiền vệ sinh năm 1994 được trọng vọng, bởi lối đá hoa mỹ xen lẫn thực dụng, cùng chất kỹ thuật và sáng tạo hòa quyện. Khi V-League lâu nay vẫn chuộng những ngoại binh to khỏe để "lấy thịt đè người", những nghệ sĩ thực thụ như Đỗ Hoàng Hên vẫn có chỗ đứng riêng.

Khi tuyến tiền vệ Hà Nội đang cần thêm ý tưởng, Đỗ Hoàng Hên đã đến. Sự bổ sung rất giá trị để đội bóng của HLV Kewell giải mã "hiện tượng" CLB Ninh Bình.

Mục tiêu 3 điểm

Dù vậy, không đơn giản để CLB Hà Nội đánh bại đội khách Ninh Bình. Đội bóng của HLV Gerald Albadalejo đang bay cao nhờ sức mạnh tập thể, thay vì phụ thuộc vào cá nhân.

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV người Tây Ban Nha, CLB Ninh Bình đang là đội bóng pressing quyết liệt và hiệu quả bậc nhất V-League. Bên cạnh những "máy chạy" như Gustavo Henrique, Dos Anjos, Đức Chiến luôn di chuyển, tranh chấp cực rắn để gây áp lực, CLB Ninh Bình còn tấn công chớp nhoáng nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái tốt.

Thế nhưng, CLB Ninh Bình đã bộc lộ điểm yếu. Ở trận gặp Hải Phòng, hàng thủ mong manh của Ninh Bình đã bị dồn ép triệt để, phải nhờ tài năng của thủ môn Văn Lâm mới thoát thua. Còn trong trận gặp Thể Công Viettel, Ninh Bình đuối sức dù được đá hơn người.

Đội bóng cố đô có khả năng khai thác sai lầm đối thủ rất tốt, nhưng lại không mạnh ở khâu tổ chức lối chơi và giữ nhịp độ thi đấu ổn định. Có thể cảm thông cho CLB Ninh Bình, khi rất nhiều cầu thủ mới gia nhập đội từ mùa này, do đó cần thời gian để làm quen. HLV Albadalejo đã mang đến thành công vượt ngoài mong đợi, và ông cần một chiến thắng lớn, trước đối thủ như Hà Nội để thực sự đưa CLB Ninh Bình "vượt vũ môn".

CLB Hà Nội hay CLB Ninh Bình, ai lấy trọn 3 điểm ở vòng 7 đều sẽ có bước đà hoàn hảo để bứt tốc. Trận đấu ở sân Hàng Đẫy tối nay (18.10) sẽ vì thế mà khó lường.