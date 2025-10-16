Sự rời rạc khó hiểu của đội tuyển Việt Nam

T HẮNG MÀ NHƯ… THUA

Chênh lệch thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (114 so với 176) giữa đội tuyển VN và Nepal chỉ thể hiện trong hiệp 1 ở trận đấu trên sân Thống Nhất ngày 14.10. Với 3 nhân tố U.23, cùng đấu pháp pressing quyết liệt và tấn công phủ đầu, các học trò HLV Kim Sang-sik đã dồn ép Nepal bằng cường độ nghẹt thở. 1 bàn thắng, 3 lần bóng dội cột cùng hàng tá cơ hội tạo ra là minh chứng cho thế trận tấn công ào ạt, khi ông Kim trút bỏ sự thận trọng ở lượt đi do đã hiểu rõ thực lực đối thủ.

Khác biệt giữa một đội mạnh và một đội trung bình nằm ở chỗ đội trung bình vẫn có khả năng tấn công vũ bão, đan bóng dồn ép đối thủ và ghi bàn, tuy nhiên đội mạnh thực sự sẽ biết cách làm chủ cuộc chơi: đá lúc nhanh, lúc chậm, lúc cần gây sức ép để tìm lợi thế, lúc giữ nhịp chơi đều đặn để bào sức đối thủ, rồi lại bất ngờ tăng tốc khi thời cơ đến…

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, đội tuyển VN hiện nguyên hình, rằng chúng ta chỉ là tập thể trung bình không hơn, không kém.

Đội tuyển VN (phải) thiếu sự liền mạch và linh hoạt trong lối chơi ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển VN cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn, nhưng không kiểm soát thế trận đúng nghĩa. Mỗi khi có bóng, học trò ông Kim luôn tràn lên, cố gắng đánh biên, căng ngang, tạt bóng, hoặc rê dắt để "đâm sầm" vào hàng thủ nhiều lớp của Nepal. Đại diện Nam Á đã quá quen với các bài đánh và cường độ chơi của VN, nên không khó để giữ vững trận địa phòng ngự. Thanh Nhàn cùng đồng đội chỉ có một nhịp điệu chơi bóng, không hề thay đổi hay biến hóa.

Để rồi khi cứ nhào lên tấn công, mất bóng, chạy về rồi lại tấn công tiếp mà không kiểm soát được tiết tấu, chính đội tuyển VN đã kiệt sức trước ở khoảng thời gian 15 phút cuối trận. Nếu Nepal chắt chiu hơn ở 2 pha phản công sau cùng, đội tuyển VN đã không giữ được chiến thắng.

Mà nên nhớ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ đối đầu với đối thủ hạng 176 thế giới, với nhiều cầu thủ chỉ tập chay trong nhiều tháng qua.

Đội tuyển Việt Nam q UYẾT TÂM VÁ LỖI

Sau 10 tháng, đội tuyển VN vẫn chưa thể vơi nỗi nhớ Xuân Son. Cầu thủ mang dòng máu Brazil đã chơi quá tốt tại AFF Cup 2024, nhưng vô tình đó cũng là điều… chưa ổn. Sự xuất sắc của Xuân Son đã che mờ nhiều vấn đề của đội tuyển VN, cả ở khâu phòng ngự, luân chuyển bóng đến tận dụng cơ hội. Những trận đã qua, các đôi chân "bạc tỉ" của đội tuyển VN chẳng thể đá hiệu quả bằng một nửa những gì Xuân Son đã làm.

Dù vậy, thứ mà đội tuyển VN đang thiếu không thuần túy chỉ là một tiền đạo với sức mạnh áp đảo, có thể tự mình tạo ra cơ hội và ghi bàn, hay một cầu thủ mà các đồng đội đã được dặn rằng cứ ở thế khó thì chuyền cho… Xuân Son mang tới sự tin cậy, cùng phong thái chơi bóng mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng vẫn đĩnh đạc, biết phải đứng ở đâu, biết nên chuyền, rê hay sút bóng ở tình huống nào.

Trong tay HLV Kim Sang-sik chẳng thiếu tiền đạo, tiền vệ giỏi, nhưng được mấy người ở đẳng cấp biết phải làm gì khi bước chân vào vòng cấm đối phương, để tránh tình trạng "mạnh ai nấy đá" như hiệp 2 trước Nepal?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Ông Kim phải có bột mới gột nên hồ. Một số trụ cột đội tuyển VN đã xuống phong độ, sa sút thể lực, không còn đáp ứng yêu cầu, nhưng lớp trẻ chưa thay thế được ngay". Đó là chuyện thường tình ở giai đoạn chuyển giao. Ông Kim đã trao suất đá chính cho "lứa già" ở trận lượt đi, rồi mở đường cho tài năng trẻ đá trận lượt về, song cả hai thế hệ đều đang cho thấy độ vênh cả về tư duy lẫn trình độ chơi bóng. Khi những bánh răng thiếu ăn khớp, HLV Kim Sang-sik rất cần đấu pháp và điều chỉnh phù hợp. Đội tuyển VN cần sự kiên trì và khoa học để kiểm soát trận đấu đúng nghĩa, để tìm được "mạch đập" vận hành lối chơi, thay vì chỉ đá bóng bổng hay phản công.

Có lẽ nếu không thay đổi lối chơi, đội tuyển VN chỉ lột xác khi hàng loạt nhân tố nhập tịch (Việt kiều, ngoại binh) đủ điều kiện khoác áo. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng, nhưng cần thêm nhiều thời gian để chín chắn. Mà các giải đấu lớn cứ "gối" nhau liên tục như AFF Cup 2026 (dự kiến diễn ra giữa năm sau), Asian Cup 2027 (nếu đội tuyển VN đoạt vé)... đặt ra áp lực thành tích nặng nề.

Kiên trì với lớp trẻ, hay chọn theo đuổi kết quả trước mắt, đó là bài toán của không chỉ ông Kim, mà còn là cả bóng đá VN. Sự rời rạc trước Nepal chỉ mới là lời cảnh báo đầu tiên.