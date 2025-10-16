Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sự rời rạc khó hiểu của đội tuyển Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
16/10/2025 03:08 GMT+7

Trước đối thủ kém 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA như Nepal, đội tuyển VN không thể tạo ra chiến thắng cách biệt lớn và thuyết phục ở màn so tài tối 14.10.

THẮNG MÀ NHƯ… THUA

Chênh lệch thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (114 so với 176) giữa đội tuyển VN và Nepal chỉ thể hiện trong hiệp 1 ở trận đấu trên sân Thống Nhất ngày 14.10. Với 3 nhân tố U.23, cùng đấu pháp pressing quyết liệt và tấn công phủ đầu, các học trò HLV Kim Sang-sik đã dồn ép Nepal bằng cường độ nghẹt thở. 1 bàn thắng, 3 lần bóng dội cột cùng hàng tá cơ hội tạo ra là minh chứng cho thế trận tấn công ào ạt, khi ông Kim trút bỏ sự thận trọng ở lượt đi do đã hiểu rõ thực lực đối thủ.

Khác biệt giữa một đội mạnh và một đội trung bình nằm ở chỗ đội trung bình vẫn có khả năng tấn công vũ bão, đan bóng dồn ép đối thủ và ghi bàn, tuy nhiên đội mạnh thực sự sẽ biết cách làm chủ cuộc chơi: đá lúc nhanh, lúc chậm, lúc cần gây sức ép để tìm lợi thế, lúc giữ nhịp chơi đều đặn để bào sức đối thủ, rồi lại bất ngờ tăng tốc khi thời cơ đến…

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, đội tuyển VN hiện nguyên hình, rằng chúng ta chỉ là tập thể trung bình không hơn, không kém.

Sự rời rạc khó hiểu của đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển VN (phải) thiếu sự liền mạch và linh hoạt trong lối chơi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển VN cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn, nhưng không kiểm soát thế trận đúng nghĩa. Mỗi khi có bóng, học trò ông Kim luôn tràn lên, cố gắng đánh biên, căng ngang, tạt bóng, hoặc rê dắt để "đâm sầm" vào hàng thủ nhiều lớp của Nepal. Đại diện Nam Á đã quá quen với các bài đánh và cường độ chơi của VN, nên không khó để giữ vững trận địa phòng ngự. Thanh Nhàn cùng đồng đội chỉ có một nhịp điệu chơi bóng, không hề thay đổi hay biến hóa.

Để rồi khi cứ nhào lên tấn công, mất bóng, chạy về rồi lại tấn công tiếp mà không kiểm soát được tiết tấu, chính đội tuyển VN đã kiệt sức trước ở khoảng thời gian 15 phút cuối trận. Nếu Nepal chắt chiu hơn ở 2 pha phản công sau cùng, đội tuyển VN đã không giữ được chiến thắng.

Mà nên nhớ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ đối đầu với đối thủ hạng 176 thế giới, với nhiều cầu thủ chỉ tập chay trong nhiều tháng qua.

Đội tuyển Việt Nam qUYẾT TÂM VÁ LỖI

Sau 10 tháng, đội tuyển VN vẫn chưa thể vơi nỗi nhớ Xuân Son. Cầu thủ mang dòng máu Brazil đã chơi quá tốt tại AFF Cup 2024, nhưng vô tình đó cũng là điều… chưa ổn. Sự xuất sắc của Xuân Son đã che mờ nhiều vấn đề của đội tuyển VN, cả ở khâu phòng ngự, luân chuyển bóng đến tận dụng cơ hội. Những trận đã qua, các đôi chân "bạc tỉ" của đội tuyển VN chẳng thể đá hiệu quả bằng một nửa những gì Xuân Son đã làm.

Dù vậy, thứ mà đội tuyển VN đang thiếu không thuần túy chỉ là một tiền đạo với sức mạnh áp đảo, có thể tự mình tạo ra cơ hội và ghi bàn, hay một cầu thủ mà các đồng đội đã được dặn rằng cứ ở thế khó thì chuyền cho… Xuân Son mang tới sự tin cậy, cùng phong thái chơi bóng mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng vẫn đĩnh đạc, biết phải đứng ở đâu, biết nên chuyền, rê hay sút bóng ở tình huống nào.

Trong tay HLV Kim Sang-sik chẳng thiếu tiền đạo, tiền vệ giỏi, nhưng được mấy người ở đẳng cấp biết phải làm gì khi bước chân vào vòng cấm đối phương, để tránh tình trạng "mạnh ai nấy đá" như hiệp 2 trước Nepal?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Ông Kim phải có bột mới gột nên hồ. Một số trụ cột đội tuyển VN đã xuống phong độ, sa sút thể lực, không còn đáp ứng yêu cầu, nhưng lớp trẻ chưa thay thế được ngay". Đó là chuyện thường tình ở giai đoạn chuyển giao. Ông Kim đã trao suất đá chính cho "lứa già" ở trận lượt đi, rồi mở đường cho tài năng trẻ đá trận lượt về, song cả hai thế hệ đều đang cho thấy độ vênh cả về tư duy lẫn trình độ chơi bóng. Khi những bánh răng thiếu ăn khớp, HLV Kim Sang-sik rất cần đấu pháp và điều chỉnh phù hợp. Đội tuyển VN cần sự kiên trì và khoa học để kiểm soát trận đấu đúng nghĩa, để tìm được "mạch đập" vận hành lối chơi, thay vì chỉ đá bóng bổng hay phản công.

Có lẽ nếu không thay đổi lối chơi, đội tuyển VN chỉ lột xác khi hàng loạt nhân tố nhập tịch (Việt kiều, ngoại binh) đủ điều kiện khoác áo. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng, nhưng cần thêm nhiều thời gian để chín chắn. Mà các giải đấu lớn cứ "gối" nhau liên tục như AFF Cup 2026 (dự kiến diễn ra giữa năm sau), Asian Cup 2027 (nếu đội tuyển VN đoạt vé)... đặt ra áp lực thành tích nặng nề.

Kiên trì với lớp trẻ, hay chọn theo đuổi kết quả trước mắt, đó là bài toán của không chỉ ông Kim, mà còn là cả bóng đá VN. Sự rời rạc trước Nepal chỉ mới là lời cảnh báo đầu tiên.

Tin liên quan

Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam 1-0 Nepal: 3 điểm chật vật

Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam 1-0 Nepal: 3 điểm chật vật

Sân ướt, bóng trơn tại sân Thống Nhất đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và phải nhờ đến bàn đốt lưới nhà của Suman Shrestha bên phía Nepal, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới có được 3 điểm.

Phung phí hàng tá cơ hội, Việt Nam chỉ thắng nổi Nepal nhờ bàn phản lưới nhà của đối phương

HLV Nepal bất ngờ nhận định: 'Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, hãy chờ án FIFA’'

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển VN Kim Sang-sik lối chơi đội tuyển trận đấu với Nepal bóng đá Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận