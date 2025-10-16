Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam: Tràn trề cơ hội được gọi lên đội tuyển đấu Malaysia

Hồng Nam
Hồng Nam
16/10/2025 14:36 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) chính thức có quốc tịch Việt Nam và sắp tới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Xin chào, Đỗ Hoàng Hên đã tới

Sau nhiều tháng chờ đợi thủ tục nhập tịch, hôm nay (16.10), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cầu thủ gốc Brazil có tên cũ là Hendrio Araujo, được CLB Hà Nội nhập tịch Việt Nam sau khi tích lũy đủ 5 năm sinh sống, thi đấu tại dải đất hình chữ S.

Thủ tịch nhập tịch đã được xúc tiến cho Đỗ Hoàng Hên từ cuối mùa trước. Ban đầu, CLB Hà Nội dự định đăng ký Hoàng Hên dưới tư cách nội binh mùa này. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1994 mới có quốc tịch Việt Nam.

Trước đó, anh chưa được đăng ký thi đấu, vì chưa xong thủ tục, do đó vẫn được xem như ngoại binh. 

Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam: Tràn trề cơ hội được gọi lên đội tuyển đấu Malaysia- Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Hên trong màu áo CLB Hà Nội

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Sự hiện diện của Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn tăng cường sức mạnh cho cả CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. 

Tới Việt Nam từ năm 2021 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ khi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn chỉ trong 3 trận đầu tiên tại V-League.

Mùa giải 2022 trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ 31 tuổi khi đóng vai trò hạt nhân trong hành trình giúp CLB Bình Định giành vị trí thứ 3 V-League sau 16 năm chờ đợi.

Tới mùa giải 2023 - 2024, cầu thủ người Brazil tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo Nam Định. Anh ghi 12 bàn thắng và có 13 đường kiến tạo, hợp cùng Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi góp công lớn giúp đội bóng thành Nam lên ngôi vương V-League.

Trong 5 năm thi đấu tại Việt Nam, Hendrio sở hữu 29 pha lập công và 31 lần kiến tạo. Anh thể hiện sự linh hoạt trong lối chơi khi có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như hộ công hay thi đấu ở hai cánh.

Dự kiến, Đỗ Hoàng Hên sẽ sớm được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ trình Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đầy đủ hồ sơ, thủ tục giấy tờ của Hoàng Hên giống như đã làm với Xuân Son, để xin cấp phép thi đấu đội tuyển Việt Nam cho Đỗ Hoàng Hên.

Có thể trong năm sau, người hâm mộ sẽ chứng kiến bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển Việt Nam, ở màn so tài với Malaysia (tháng 3.2026). 

Tin liên quan

Sự rời rạc khó hiểu của đội tuyển Việt Nam

Sự rời rạc khó hiểu của đội tuyển Việt Nam

Trước đối thủ kém 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA như Nepal, đội tuyển VN không thể tạo ra chiến thắng cách biệt lớn và thuyết phục ở màn so tài tối 14.10.

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA cực nhanh: Bỏ xa Malaysia và Indonesia nhưng…

Đội tuyển Việt Nam thắng vẫn chưa sướng

Khám phá thêm chủ đề

đỗ hoàng hên Hendrio Quốc tịch Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận