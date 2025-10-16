Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam: Tràn trề cơ hội được gọi lên đội tuyển đấu Malaysia

Xin chào, Đỗ Hoàng Hên đã tới

Sau nhiều tháng chờ đợi thủ tục nhập tịch, hôm nay (16.10), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cầu thủ gốc Brazil có tên cũ là Hendrio Araujo, được CLB Hà Nội nhập tịch Việt Nam sau khi tích lũy đủ 5 năm sinh sống, thi đấu tại dải đất hình chữ S.

Thủ tịch nhập tịch đã được xúc tiến cho Đỗ Hoàng Hên từ cuối mùa trước. Ban đầu, CLB Hà Nội dự định đăng ký Hoàng Hên dưới tư cách nội binh mùa này. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1994 mới có quốc tịch Việt Nam.

Trước đó, anh chưa được đăng ký thi đấu, vì chưa xong thủ tục, do đó vẫn được xem như ngoại binh.

Đỗ Hoàng Hên trong màu áo CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

Sự hiện diện của Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn tăng cường sức mạnh cho cả CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam.

Tới Việt Nam từ năm 2021 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ khi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn chỉ trong 3 trận đầu tiên tại V-League.

Mùa giải 2022 trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ 31 tuổi khi đóng vai trò hạt nhân trong hành trình giúp CLB Bình Định giành vị trí thứ 3 V-League sau 16 năm chờ đợi.

Tới mùa giải 2023 - 2024, cầu thủ người Brazil tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo Nam Định. Anh ghi 12 bàn thắng và có 13 đường kiến tạo, hợp cùng Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi góp công lớn giúp đội bóng thành Nam lên ngôi vương V-League.

Trong 5 năm thi đấu tại Việt Nam, Hendrio sở hữu 29 pha lập công và 31 lần kiến tạo. Anh thể hiện sự linh hoạt trong lối chơi khi có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như hộ công hay thi đấu ở hai cánh.

Dự kiến, Đỗ Hoàng Hên sẽ sớm được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ trình Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đầy đủ hồ sơ, thủ tục giấy tờ của Hoàng Hên giống như đã làm với Xuân Son, để xin cấp phép thi đấu đội tuyển Việt Nam cho Đỗ Hoàng Hên.

Có thể trong năm sau, người hâm mộ sẽ chứng kiến bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển Việt Nam, ở màn so tài với Malaysia (tháng 3.2026).