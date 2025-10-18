HLV Kewell đau xót ‘Hà Nội phải trả giá đắt’, HLV Ninh Bình 'Hoàng Đức hay như người ngoài hành tinh’

HLV Kewell: 'CLB Hà Nội có cơ hội, nhưng bóng đá là phải ghi bàn'

CLB Hà Nội không thể thắng trong trận ra mắt của HLV Harry Kewell, khi thua Ninh Bình với tỷ số 1-2 trên sân nhà ở vòng 7 V-League 2025 - 2026.

Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56%), dứt điểm nhiều gần gấp ba (15 so với 6), nhưng đại diện thủ đô vẫn thua bởi không tận dụng được cơ hội.

Hai Long cùng đồng đội sút trúng xà ngang, cột dọc đến 3 lần, đồng thời không thắng được thủ môn Văn Lâm ở những tình huống thuận lợi.

CLB Ninh Bình vững vàng trên ngôi đầu ẢNH: MINH TÚ

HLV Harry Kewell chia sẻ: "Đây là trận đấu khó. Chúng tôi đã làm tốt ở nhiều khía cạnh, tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là câu chuyện của bàn thắng và thật không may, hôm nay chúng tôi không ghi được. Khi không ghi bàn, bạn sẽ phải trả giá, và chúng tôi đã thua. Dù rằng, CLB Hà Nội đáng ra đã chơi đủ tốt để thắng trận này".

Cựu tiền đạo Liverpool cũng đánh giá cao màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ sinh năm 1994 giúp lối đá của CLB Hà Nội trơn tru hơn với những pha điều bóng chân trái.

Highlight CLB Hà Nội 1-2 Ninh Bình: Ngày ra mắt buồn của HLV Kewell và Hoàng Hên

"Hoàng Hên đã chơi rất tốt. Nhìn chung, tôi không thể trách cứ các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu đúng tinh thần, đúng cách mà chúng tôi hướng tới. Họ cố gắng chơi bóng cống hiến, dù hôm nay điều đó chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tôi nghĩ tất cả họ đều đang rất háo hức, rất nỗ lực.

Hôm nay, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng tiếc rằng lại nhận hai bàn thua từ các tình huống cố định. Đó là điều khiến chúng tôi phải trả giá. Khi trở lại tập luyện, chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa", HLV Harry Kewell nhận định.

HLV Kewell không trách học trò ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia người Úc nói thêm: "Một trong những điều quan trọng là CLB Hà Nội phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống cố định. Chúng tôi cần học cách phản ứng tốt hơn, tập trung hơn trong những thời điểm quan trọng.

CLB Ninh Bình là đội bóng rất trực diện, có những tiền đạo tuyệt vời. Họ chỉ cần 2 cơ hội từ các tình huống cố định và đã tận dụng triệt để. Điều đó cho thấy họ rất hiệu quả. Chúng tôi phải tập phản ứng nhanh hơn và kiểm soát tốt hơn trước những đội chơi theo cách như vậy.

Về tổng thể, tôi nghĩ chúng tôi đã không chơi tệ. CLB Ninh Bình không thực sự tạo ra quá nhiều cơ hội ngoài 2 tình huống cố định. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thể hiện được tinh thần và ý chí mà tôi mong muốn.Thất bại luôn khiến bạn đau đớn, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi phải trở lại sân tập, làm việc chăm chỉ hơn và tiếp tục cải thiện.

Chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện tốt hơn trong những trận đấu tới.Chúng tôi phải cẩn trọng hơn, đặc biệt ở những thời điểm quyết định. Mỗi trận đấu là một cơ hội để tiến bộ, và tôi tin đội bóng sẽ sớm thể hiện đúng tiềm năng của mình".

HLV Albadalejo khen ngợi Hoàng Đức

"Trước hết tôi muốn gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Hoàng Đức. Hôm nay cậu ấy đã thể hiện một tinh thần thi đấu phi thường, gần như "ngoài hành tinh".

Dù đang chấn thương, Hoàng Đức vẫn ra sân, muốn giúp đồng đội. Đó là tấm gương tuyệt vời về tinh thần thủ lĩnh và trách nhiệm. Toàn đội rất hạnh phúc và tự hào vì cậu ấy", HLV Gerald Albadalejo chia sẻ về học trò sau chiến thắng của CLB Ninh Bình.

Hoàng Đức (áo đỏ - đen) có pha kiến tạo cho Dos Anjos ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: "Chúng tôi biết đây sẽ là trận rất khó khăn, nhất là khi không có được thể trạng tốt nhất. CLB Hà Nội hoàn toàn có thể khiến bất kỳ đối thủ nào chùn chân. Nhưng nếu muốn chiến thắng ở đây, bạn phải biết chịu đựng, phải kiên trì đến cùng. Chúng tôi đã làm được điều đó và xứng đáng với 3 điểm".

Theo ông Albadalejo, bóng đã chạm tay một cầu thủ chủ nhà trước khi đến chân Xuân Tú, để CLB Hà Nội ghi bàn rút ngắn tỷ số. Ông phản ứng quyết liệt với trọng tài thứ tư, nhưng sau khi nghe tham vấn từ VAR, trọng tài chính Ngô Duy Lân công nhận bàn thắng cho Hà Nội.

"Bàn thắng của Hà Nội xuất phát từ một tình huống chạm tay rất rõ ràng, ngay trước mắt chúng tôi. Trọng tài chính có thể không nhìn thấy vì đứng xa, nhưng trợ lý thì ở rất gần, và thật khó hiểu khi ông ấy không phất cờ. Ngoài ra, còn vài tình huống khác mà cá nhân tôi cho rằng đáng ra nên có quyết định khác. Tôi tức giận là vì điều đó vì thời điểm đó rất quan trọng với cục diện trận đấu.

Tôi hiểu rằng trọng tài chính có thể bị hạn chế tầm nhìn, nhưng thật sự các trợ lý ở vị trí rất thuận lợi. Tôi không muốn chỉ trích, nhưng rõ ràng có những quyết định khiến chúng tôi cảm thấy không công bằng. Dù vậy, điều quan trọng là đội vẫn giữ được sự tập trung và giành chiến thắng", ông Albadalejo kết luận.