Trời sinh Harry Kewell còn sinh… xà ngang cột dọc, Hà Nội thua đau Ninh Bình ngày Hoàng Hên ra mắt

Luồng sinh khí mới của CLB Hà Nội

Cuộc đối đầu CLB Ninh Bình ở vòng 7 V-League tối nay (18.10) cũng là màn ra mắt của CLB Hà Nội phiên bản mới, với HLV Harry Kewell trên ghế chỉ đạo và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên trên sân. Màn so tài đội đầu bảng dù là thử thách khó, nhưng nếu vượt qua, đội cựu vương V-League sẽ có cú hích tinh thần để trở lại cuộc đua vô địch.

HLV Kewell đã tạo khác biệt chuyên môn, khi để thủ quân Văn Quyết ngồi dự bị, để xếp hàng Đỗ Hoàng Hên trong vai trò tiền vệ sáng tạo. Trong ngày chào sân CĐV Hà Nội khi vừa nhận quốc tịch Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên đã chơi ổn, với những pha điều bóng chân trái khéo léo, di chuyển phối hợp linh hoạt để tạo ra xung lực mới cho hàng công.

Đỗ Hoàng Hên ra mắt ẢNH: MINH TÚ

Phút thứ 9, Đỗ Hoàng Hên đá phạt góc thẳng về cầu môn Ninh Bình, buộc thủ môn Văn Lâm phải bay người cứu thua. 5 phút sau, Hai Long xâm nhập vòng cấm rồi đảo bóng dứt điểm chân trái góc gần, tuy nhiên một lần nữa Văn Lâm lại chơi cảnh giác để cứu thua.

Trong khi CLB Ninh Bình gồng mình phòng ngự, CLB Hà Nội lại tấn công đa dạng với những pha đan bóng ở tốc độ rất cao. Phút 22, chủ nhà có pha phối hợp hay nhất từ đầu trận, khi Nascimento gẩy bóng để Đình Hai băng xuống. Ở pha đối mặt với Văn Lâm, Đình Hai chọn sút góc xa, nhưng bóng đã đập tay Văn Lâm đi dội cột dọc. Đúng 1 phút sau, Hai Long đón pha rót bóng của đồng đội rồi căng ngang cho Daniel Passira sút cận thành. Tuy nhiên, một lần nữa, Văn Lâm giải nguy với pha khép góc kịp thời.

Highlight CLB Hà Nội 1-2 Ninh Bình: Ngày ra mắt buồn của HLV Kewell và Hoàng Hên

Ngay cả khi Văn Lâm bị vượt qua, vẫn còn khung gỗ giải nguy cho đội khách Ninh Bình. Phút 42, Hai Long lại tìm được khoảng không mênh mông trước vòng cấm Ninh Bình để tung cú sút xa đưa bóng dội cột dọc. Đây cũng là khoảnh khắc khép lại hiệp đấu áp đảo, nhưng kém may mắn của CLB Hà Nội.

CLB Hà Nội (áo trắng) có hiệp 1 trên cơ đội khách Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Đòn trừng phạt của CLB Ninh Bình

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội tiếp tục duy trì áp lực, còn CLB Ninh Bình của HLV Gerald Albadalejo đã chọn cách chơi mạo hiểm hơn khi đẩy cao pressing ở tuyến giữa để chia cắt Hùng Dũng, Hoàng Hên với tuyến tiền đạo.

Phút 53, Hoàng Đức đá phạt góc với điểm rơi khó chịu. Thủ môn Văn Hoàng lao ra đấm trượt bóng, tạo điều kiện cho Thanh Thịnh sút góc hẹp. Thế nhưng, pha vung chân của hậu vệ Ninh Bình lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 63, Hai Long đá phạt hàng rào đẹp mắt khiến thủ môn Văn Lâm phải bay người đẩy bóng. Thế trận pressing của chủ nhà Hà Nội khiến đội khách Ninh Bình khó cầm bóng triển khai thế trận, buộc phải co cụm phòng ngự phản công.

Đó cũng là những dấu ấn đầu tiên của HLV Harry Kewell, tạo ra tập thể tranh chấp giàu năng lượng hơn, dám mạnh dạn dứt điểm để tìm cơ hội. Song, CLB Ninh Bình đã chứng tỏ vì sao đội bóng này đang dẫn đầu V-League. Như chiếc lò xo bị dồn nén cực đại, đội bóng của HLV Albadalejo đã vùng lên mạnh mẽ để rồi trừng phạt sự phung phí của chủ nhà Hà Nội.

Phút 69, Hoàng Đức đá phạt góc để Daniel Dos Anjos băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho CLB Ninh Bình. Đó là sự lạnh lùng của tân binh V-League, khi biết lựa thời điểm tăng tốc và lạnh lùng ở khâu tận dụng cơ hội.

Dos Anjos tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Phút 80, tiền đạo trẻ Quốc Việt sút xa tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0. Tuyến hai của Hà Nội đã không kịp ngăn chân sút 22 tuổi tung cú vuốt bóng từ khoảng cách 25 m, không cho Văn Hoàng thủ môn cản phá.

Đến lúc này, CLB Hà Nội mới bừng tỉnh. Học trò HLV Harry Kewell tràn lên tấn công, và rồi tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83. Văn Quyết thoát xuống góc hẹp rồi tung cú đá sấm sét đưa bóng đi dội cột. Thủ môn Văn Lâm và hậu vệ Ninh Bình đã cố gắng phá bóng trước pha băng vào của Passira, nhưng bóng lại tìm đến đúng chân Xuân Tú. Tiền đạo dự bị của CLB Hà Nội nhanh chân sút vào lưới trống, thắp lại hy vọng cho chủ nhà.

Phút 86, CLB Hà Nội lại đưa bóng đi... dội khung gỗ. Lần này, đến lượt xà ngang cứu thua cho Ninh Bình sau cú đá từ xa cực mạnh của của Văn Quyết. Một trận đấu dứt điểm trúng xà, cột tới 3 lần. HLV Kewell chưa hay và cũng... chưa may trong ngày ra mắt.

Đánh bại chủ nhà Hà Nội, CLB Ninh Bình giữ ngôi đầu với 17 điểm sau 7 trận, trong khi CLB Hà Nội vẫn dậm chân ở hạng 6 với 8 điểm.