Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu, Nam Định rơi sâu hoắm còn HAGL ở đâu?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
18/10/2025 21:25 GMT+7

Đội Ninh Bình giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 7 V-League sau chiến thắng ấn tượng trước CLB Hà Nội diễn ra hôm nay trên sân Hàng Đẫy.

Đội Ninh Bình thăng hoa tại V-League

Vòng 7 V-League diễn ra hôm nay chứng kiến những màn so tài hấp dẫn, bất ngờ và kịch tính. Trong đó đội Ninh Bình tạo dấu ấn khi đánh bại CLB Hà Nội, CLB Becamex TP.HCM bất ngờ vượt qua đương kim vô địch Nam Định ngay trên sân Thiên Trường còn tại sân Vinh, đội Công an Hà Nội chia điểm SLNA.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu, Nam Định rơi sâu hoắm còn HAGL ở đâu?- Ảnh 1.

CLB Ninh Bình bay cao trên bảng xếp hạng vòng 7 V-League

ẢNH: MINH HOÀNG

Tạo ra "hàng tá" cơ hội nhưng đội Công an Hà Nội không thể đánh bại được SLNA vốn thi đấu lăn xả và có phần may mắn, Kết quả 1-1 trước SLNA khiến đội Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội so kè ngôi đầu Bảng xếp hạng với đội Ninh Bình. Với 14 điểm, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội vẫn xếp hạng nhì, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Ninh Bình.

Thắng lợi 2-1 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Ninh Bình giữ mạch bất bại sau 7 trận (5 thắng, 2 hòa), đạt 17 điểm, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đây là thành tích đầy ấn tượng của thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard. Trong khi đó việc để thua trước Ninh Bình khiến lỡ cơ hội đeo bám tốp đầu và xếp hạng 6 với 8 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu, Nam Định rơi sâu hoắm còn HAGL ở đâu?- Ảnh 2.

Đội Becamex TP.HCM có chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch Nam Định

ẢNH: VPF

3 điểm có được trên sân Thiên Trường sau chiến thắng 2-1 trước đội đương kim vô địch Nam Định giúp đội Becamex TP.HCM có 7 điểm, xếp hạng 8, tạm thoát khỏi nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB Nam Định cũng có 7 điểm, xếp ngay phía sau đội Becamex TP.HCM và đây là kết quả không như mong đợi của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Ngày mai, vòng 7 V-League tiếp tục diễn ra với 3 cặp đấu: PVF-CAND gặp Thanh Hóa, Hải Phòng gặp HAGL, CLB Công an TP.HCM gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết quả của loạt trận này hứa hẹn tạo nên biến động mới trên bảng xếp hạng. Vì HAGL chưa đá nên vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng, trên Thanh Hóa.

Highlight SLNA 1-1 CLB Công an Hà Nội: Chia điểm kịch tính

Bảng xếp hạng vòng V-League ngày 18.10:

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu, Nam Định rơi sâu hoắm còn HAGL ở đâu?- Ảnh 3.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



Khám phá thêm chủ đề

V-League Bảng xếp hạng V-League Đội Ninh Bình CLB Hà Nội
