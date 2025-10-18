Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phung phí cơ hội, đội Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm trên sân Vinh

Hoàng Lê
Hoàng Lê
18/10/2025 20:18 GMT+7

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, đội Công an Hà Nội để SLNA chia điểm trên sân Vinh sau trận hòa 1-1 ở vòng 7 V-League diễn ra hôm nay.

V-League mùa này mới đi qua 6 vòng đấu nhưng đội bóng xứ Nghệ SLNA đã liên tục biến động ở ghế HLV trưởng. HLV Văn Sỹ Sơn là người mới nhất lên nắm đội SLNA nhưng với dàn cầu thủ mới dừng ở mức tiềm năng, họ bị đánh giá khó lòng làm nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội vốn đang bất bại từ đầu giải.

Phung phí cơ hội, đội Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 1.

Đình Bắc cùng đội Công an Hà Nội tấn công áp đảo nhưng bị đội SLNA có dẫn bàn

ẢNH: MINH TÚ

Đội Công an Hà Nội bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn

Với dàn sao nội binh gồm Nguyễn Quang Hải, Đình Bắc, Thành Long, Lê Văn Đô cùng các ngoại binh chất lượng Ingo, Artur, Alan, đội Công an Hà Nội tạo được thế trận tấn công khá áp đảo. Đáng chú ý những pha phối hợp tấn công của các học trò HLV Mano Polking khá nhuần nhuyễn, tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Trong đó thủ môn của đội chủ nhà xuất sắc cản phá cú sút hiểm hóc của Artur, ngoài ra đội Công an Hà Nội còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc từ cú dứt điểm vọt xà ngang của Alan.

Highlight SLNA 1-1 CLB Công an Hà Nội: Chia điểm kịch tính

Phung phí cơ hội, đội Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 2.

Thủ môn Cao Văn Bình chơi ấn tượng trong hiệp 1 giúp SLNA đứng vững trước đội Công an Hà Nội

ẢNH: MINH TÚ

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Công an Hà Nội nhận đòn "hồi mã thương". Trong cơ hội hiếm hoi có được, Lê Nguyên Hoàng tung cú sút phạt hiểm hóc ngoài vòng cấm địa đội Công an Hà Nội, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip ghi bàn thắng mở tỷ số cho SLNA.

Phung phí cơ hội, đội Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 3.

SLNA (áo vàng) bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trước đội Công an Hà Nội và giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trên sân nhà

ẢNH: MINH TÚ

Phung phí cơ hội, đội Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 4.

Cú sút phạt thành bàn mở tỷ số của CLB SLNA

Nỗ lực của các cầu thủ Công an Hà Nội ở hiệp 2 giúp họ có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 61. Tiền đạo Artur thoát xuống dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Trợ lý trọng tài căng cờ bắt lỗi việt vị với Artur nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã xác định bàn thắng hợp lệ cho đội Công an Hà Nội.

Tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội Công an Hà Nội vẫn không thể có thêm bàn thắng trước chủ nhà SLNA. Đáng tiếc nhất là tình huống Nguyễn Đình Bắc tung cú sút rất căng nhưng bị thủ môn Văn Bình cản phá hay pha thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn rồi đưa bóng vào lưới đội SLNA của Quang Hải nhưng sau đó trọng tài kiểm tra VAR và xác định lỗi việt vị, không công nhận bàn thắng.

Đội chủ nhà SLNA gặp khó khăn khi Dale Moore nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 88. Những phút còn lại của trận đấu (bao gồm cả 11 phút bù giờ), các cầu thủ Công an Hà Nội tổ chức tấn công dồn dập nhưng Phan Văn Đức rồi Đình Bắc đều không tận dụng được cơ hội có được. Sự lăn xả của các cầu thủ SLNA giúp họ giành được 1 điểm quan trọng trước Công an Hà Nội khi thủ hòa 1-1. Với kết quả này CLB Công an Hà Nội đạt 14 điểm, vẫn xếp hạng nhì trên bảng xếp hạng còn CLB SLNA có 6 điểm, tạm xếp hạng 11.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm bình luận