HAGL thắp hy vọng trụ hạng vì nhân vật đặc biệt, không phải ông Vũ Tiến Thành

Cột mốc quan trọng của thủ môn trẻ số 1 HAGL

Thủ môn Trần Trung Kiên đã có vài lần được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phải đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nepal ngày 9.10 vừa qua, thủ môn của HAGL mới có lần đầu tiên được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính trận đấu ấy sẽ giúp cho thủ thành này trưởng thành rất nhiều.

Thủ môn Trung Kiên đã có trận đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam Ảnh: Khả Hòa

Trung Kiên chơi chững chạc trước đội bóng đến từ Nam Á. Thủ môn này hầu như không mắc lỗi nào ở trận đấu với Nepal. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi không hiếm ngôi sao lớn trên khắp thế giới, mắc lỗi ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc Trung Kiên chơi tốt trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam phản ánh rằng anh đã chuẩn bị rất kỹ cho màn ra mắt này, đồng thời anh rất ổn định về mặt chuyên môn, giúp Trung Kiên luôn giữ được phong độ tốt ở mọi đấu trường.

Sau khi hoàn thành mục tiêu được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên sẽ quay lại với việc bảo vệ khung thành cho CLB HAGL tại V-League. Đội bóng phố núi được xếp vào nhóm các đội yếu ở mùa giải 2025-2026. Chính vì thế, sự chắc chắn của Trung Kiên càng quan trọng với HAGL.

HAGL cần Trần Trung Kiên chỉ huy tốt hàng phòng ngự, giúp các vị trí của đội bóng phố núi thi đấu ở khu vực này luôn giữ được cự ly tốt, bất chấp sức ép từ phía đối phương. Đây là điều có thể thủ môn Trần Trung Kiên sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, sau khi anh đã có thêm kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Một cầu thủ chịu được sức ép ở cấp độ đội tuyển, thì những áp lực ở tầm mức CLB có thể không là gì với cầu thủ đấy.

Tác động đến tinh thần các cầu thủ còn lại ở HAGL

Ngoài ra, các điểm mạnh khác của thủ môn Trần Trung Kiên chắc chắn cũng sẽ được nâng lên theo thời gian, gồm khả năng khống chế bóng bổng, phản xạ nhanh, kỹ năng chơi bóng bằng chân…

Thủ thành của CLB HAGL đã có tâm lý khác hẳn sau khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, thủ thành này cũng dần làm quen với các tình huống phát động phản công ngay sau khi bắt được bóng. Quay trở về với CLB HAGL, Trần Trung Kiên sẽ có cơ hội lặp lại các pha phát động phản công như thế này, giúp cho đội phố núi triển khai những tình huống phản đòn nhanh hơn.

Còn về phía HAGL, đội này cũng được lợi về mặt tinh thần sau khi thủ môn Trần Trung Kiên ra mắt ở đội tuyển Việt Nam. Đó là các cầu thủ HAGL giờ tự tin hơn hẳn, với tâm lý chốt chặn cuối cùng trong sơ đồ nhân sự của họ trong từng trận đấu là thủ môn của đội tuyển quốc gia. 1 đội bóng thuộc chiếu dưới tại giải trong nước nhưng lại sở hữu 1 trong những thủ môn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, là điều không phải CLB nào ở V-League cũng có được.