Lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam có giải 'mini V-League'

Giải U.14 chuyên nghiệp cho các CLB phía bắc

Nếu như trước đây, ở các giải trẻ như U.13 toàn quốc, một đội bóng chỉ thi đấu 3-9 trận chính thức mỗi năm, thì với thể thức league hai lượt đi - về tại giải U.14 miền Bắc 2025-2026, con số này đã tăng gấp nhiều lần. Theo tính toán, đội chỉ đá 3 trận ở hệ thống cũ nay sẽ có 17 trận (tăng 566%), còn đội từng đá 9 trận nay có 23 trận (tăng 255%).

Đây là bước tiến mang tính lịch sử, bởi hạn chế lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua là thiếu quỹ trận đấu chính thức để cầu thủ được rèn luyện, va chạm và trưởng thành.

Việc các cầu thủ trẻ có sân chơi chuyên nghiệp để cọ xát sẽ là nền tảng tốt để các em phát triển

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier từng chỉ ra rằng sự khác biệt giữa cầu thủ trẻ Việt Nam và cầu thủ ở châu Âu hay Nhật Bản không nằm ở tố chất, mà ở số trận được thi đấu mỗi năm.

Theo ông, một cầu thủ trẻ cần ra sân tối thiểu 35-40 trận/năm để phát triển đúng hướng, trong khi ở Việt Nam, con số này thường chỉ vài ba đến chục trận. Thậm chí, với thể thức đấu cúp trước đây, chỉ đội vào chung kết mới đá 9 trận, còn phần lớn đội bóng phải "ngồi chơi xơi nước" suốt phần lớn năm. Việc ra sân quá ít khiến nhiều tài năng bị "thui chột".

Lứa U.16 Việt Nam từng vào tứ kết châu Á 2016 chỉ còn 4 cầu thủ trụ lại V-League (Việt Cường, Hữu Thắng, Thanh Bình, Đình Hai), còn lại phần lớn sớm dừng bước. PGS-TS Phạm Ngọc Viễn, người đặt nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, từng trăn trở: "Các cầu thủ trẻ hiện nay có quá ít cơ hội thi đấu thực tế. Giải diễn ra trong vài tháng, còn lại là tập chay. Họ đánh mất những tháng năm quý giá nhất của quá trình phát triển nghề nghiệp".

Bước đột phá cho bóng đá trẻ

Tại Hội thảo cấp phép bóng đá chuyên nghiệp gần đây, giải U.14 miền Bắc 2025-2026 được công bố như một bước đột phá.

Giải do Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội (thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T) làm đầu mối tổ chức, với sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các lò đào tạo hàng đầu khu vực miền Bắc.

Trận đấu giữa U.14 Hà Nội và U.14 Công an Hà Nội

Trận đấu giữa U.14 Hoài Đức và U.14 SLNA

Ở mùa đầu tiên, giải có 8 đội tham dự: Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, PVF, Nam Định, Hải Phòng, Hoài Đức, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm; trận diễn ra 14 giờ thứ Bảy hàng tuần, từ tháng 10.2025 đến tháng 1.2026, mô phỏng mô hình của một mùa giải chuyên nghiệp.

Mỗi đội có 14 trận chính thức, giúp cầu thủ 11-13 tuổi được ra sân đều đặn, thay vì chỉ "tập chay" quanh năm. Toàn bộ hệ thống vận hành - đăng ký cầu thủ, trang phục, điều lệ, trọng tài, lịch thi đấu - đều theo chuẩn chuyên nghiệp, chỉ rút ngắn thời lượng trận còn 40 phút/hiệp cho phù hợp thể lực lứa tuổi. Phần thưởng tuy không lớn (10 triệu đồng cho vô địch, 5 triệu cho á quân, 3 triệu cho hạng Ba), nhưng ý nghĩa khích lệ tinh thần và niềm tự hào thi đấu là điều vô giá đối với cầu thủ trẻ.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang từng bước chuyên nghiệp hóa

Ngay khi giải khởi tranh, giới chuyên môn và người hâm mộ đều đánh giá đây là bước đi cụ thể và thiết thực nhằm giải bài toán "thiếu trận đấu" cho bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu được duy trì và mở rộng sang các lứa U.17, U.19, U.21, mô hình này có thể hình thành hệ thống thi đấu liên tục và bền vững, giúp cầu thủ trẻ phát triển toàn diện.

Ông Adachi, Giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội, chia sẻ: "Bản thân tôi, ngay từ khi còn giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật của VFF, đã luôn mong mỏi việc tổ chức các giải đấu theo thể thức league (vòng tròn). Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng mong mỏi này đã được hiện thực hóa bằng giải U.14 miền Bắc.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho việc triển khai hệ thống giải đấu kéo dài quanh năm cho tất cả các lứa tuổi trẻ. Nếu bóng đá Việt Nam muốn thực sự vươn lên nhóm hàng đầu châu Á, thì đây là con đường không thể khác được", ông nói.

Cũng theo ông Adachi, thể thức League không chỉ nhằm tăng số lượng trận đấu, mà còn tạo ra môi trường phát triển toàn diện, nơi cầu thủ và HLV có thể trưởng thành qua chu trình "trận đấu - tập luyện - trận đấu" lặp lại mỗi tuần.

BXH sau lượt trận đầu tiên giải U.14 các CLB khu vực phía bắc

Đây là điều mà thể thức đấu loại trực tiếp không thể mang lại, đặc biệt với cầu thủ trẻ cần rèn kỹ năng và bản lĩnh trong suốt cả năm. Từ nấc thang đầu tiên này, bóng đá trẻ Việt Nam đang dần tiệm cận chuẩn mực phát triển của khu vực, châu lục và thế giới.

Nếu được duy trì đúng hướng, các thế hệ cầu thủ sau này có thể lớn lên trong một hệ sinh thái bóng đá bài bản, liên tục và chuyên nghiệp - điều mà nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn còn thiếu.