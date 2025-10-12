Tại sao tín đồ âm thanh không ưa chuộng soundbar?

Chính sự khắt khe này khiến nhiều người trong số họ cảm thấy không ưa chuộng, thậm chí là kỳ thị đối với loa thanh (soundbar) - một thiết bị âm thanh phổ biến hiện nay. Vậy điều gì khiến soundbar không được lòng những tín đồ âm thanh?

Soundbar có những hạn chế khiến tín đồ âm thanh không ưa chuộng ẢNH: TECHRADAR

Hạn chế của soundbar

Lập luận phổ biến chống lại soundbar thường xoay quanh vài hạn chế trong thiết kế. Vấn đề lớn nhất là kích thước mỏng, nhỏ gọn do được thiết kế để đặt dưới chân đế TV hoặc gắn trên tường. Không gian vật lý hạn chế này đồng nghĩa với nhiều giới hạn về âm thanh, từ khả năng tách kênh cho đến công suất ampli.

Ngoài ra, soundbar thường phải "ảo hóa" âm thanh để tạo hiệu ứng âm thanh vòm, một điều mà người theo chủ nghĩa âm thanh thuần túy không ưa. Soundbar cũng hạn chế khả năng mở rộng mô-đun, trong khi các tín đồ âm thanh thích kiểm soát từng phần của chuỗi âm thanh và có thể nâng cấp từng thành phần theo thời gian.

Một số soundbar cho phép bổ sung loa siêu trầm hoặc trở thành kênh trung tâm trong một hệ thống âm thanh vòm thực thụ. Dẫu vậy, chúng chỉ được xem là thiết bị tiện lợi, phù hợp với người dùng phổ thông hơn là tín đồ âm thanh thực thụ.

Lợi thế của soundbar

Công bằng mà nói, soundbar được thiết kế để thực hiện một chức năng cụ thể và phần lớn chúng làm rất tốt. Hầu hết vấn đề âm thanh có thể khắc phục bằng một loa siêu trầm không dây, hoặc thiết kế bộ tản nhiệt thụ động, giống như một số mẫu soundbar cao cấp hiện nay.

Ví dụ, các loa Dolby Atmos hướng lên trên hoặc soundbar có bộ tản nhiệt thụ động có thể tạo hiệu ứng âm trầm mạnh mà vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn. Với TV phụ trên kệ, giải pháp tất cả trong một này là lựa chọn hợp lý nhất, trong khi các hệ thống loa khác khó có thể đạt được.

Nhưng soundbar vẫn mang đến nhiều ưu điểm, đặc biệt với các mẫu hiện đại ẢNH: ZDNET

Những sai lầm về quan điểm của tín đồ âm thanh

Sự kỳ thị soundbar của một số tín đồ âm thanh xuất phát từ góc nhìn hạn hẹp. Việc xem soundbar như một "hạ cấp" so với rạp hát tại gia nghiêm túc là không hợp lý. Thay vào đó, họ nên nhìn nhận soundbar như bước tiến vượt bậc về chất lượng âm thanh TV nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ và sự nhỏ gọn.

Hầu hết TV ngày nay có âm thanh đủ dùng, nhưng nâng cấp lên một soundbar tốt sẽ mang đến một bước nhảy vọt. Với đa số người dùng, chuyển từ loa TV sang soundbar tốt cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh mà không cần đầu tư quá phức tạp.

Nhìn chung, soundbar sẽ không thay thế được hệ thống âm thanh 7.1 hoàn chỉnh, nhưng đây không phải là vấn đề. Một soundbar tốt là sự cân bằng giữa hiệu suất thực tế, âm trường và tối giản hóa - một giải pháp thông minh chứ không phải "hy sinh".

Các tín đồ âm thanh đúng khi nói rằng soundbar không ấn tượng, tuy nhiên việc loại bỏ hoàn toàn thiết bị này thực sự là sai lầm. Các mẫu soundbar hiện nay chứng minh thiết kế thông minh và xử lý tín hiệu tốt có thể tạo ra âm thanh ấn tượng từ phần cứng nhỏ gọn với chi phí giới hạn.