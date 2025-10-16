Lịch thi đấu V-League mới nhất: Huyền thoại Harry Kewell ra mắt, HAGL tìm chiến thắng đầu tiên...

Huyền thoại Harry Kewell và thử thách cực đại mang tên Ninh Bình

Ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ với đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Duy Mạnh và Hai Long, Xuân Mạnh… sẽ lập tức trở về TP.Hà Nội để chuẩn bị cho trận ra mắt HLV mới Harry Kewell tại vòng 7 V-League 20225 - 2026 vào lúc 19 giờ 15 ngày 18.10.

HLV Harry Kewell gặp thách thức lớn ngay ngày ra mắt ảnh: CLB Hà Nội

Đó sẽ là một cột mốc quan trọng, mang theo kỳ vọng rất lớn của đội bóng thủ đô khi đem về HLV có bản hồ sơ lý lịch "khủng" bậc nhất lịch sử V-League, khi cựu ngôi sao NH Anh từng đưa Yokohama Marinos vào đến chung kết AFC Champions League Elite 2024.

Cách HLV Harry Kewell đang dần hòa nhập ở CLB Hà Nội, cộng thêm vừa đón chào người trợ lý thân tín Warren Feeney đem đến kỳ vọng cựu huyền thoại CLB Leeds United và Liverpool sẽ giúp đội bóng sở hữu nhiều chức vô địch V-League nhất tìm lại sự kiêu hãnh.

Hai Long tập luyện cùng CLB Hà Nội sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam ảnh: CLB Hà Nội

Muốn thế, CLB Hà Nội (8 điểm) sẽ phải thắng trong ngày ra mắt trước đối thủ rất mạnh Ninh Bình FC, đang xếp đầu bảng với 14 điểm đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League, nhằm thu hẹp khoảng cách với đối thủ, đưa đội bóng thủ đô trở lại cuộc đua nhóm đầu.

Trong khi đó, SLNA cũng sẽ đối diện thách thức không nhỏ trong ngày ra mắt HLV Văn Sỹ Sơn, khi phải tiếp đón một đội bóng rất mạnh khác là Công an Hà Nội (CAHN). Fan "quê choa" hy vọng sự trở lại của một cựu binh SLNA sẽ giúp khơi dậy ngọn lửa chiến đấu và sự tự tin cho đội bóng xứ Nghệ.

Nhưng trước hết, SLNA với các trụ cột giàu kinh nghiệm như Khắc Ngọc, Văn Khánh... sẽ phải có phương án ngăn chặn hiệu quả sức tấn công đa dạng và sắc sảo của các học trò HLV Mano Polking, với các ngôi sao Leo Artur, Alan, Quang Hải, Đình Bắc...

HAGL sẽ có chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này?

Minh Tâm (thứ 3 từ phải sang) ghi bàn đầu tiên cho HAGL mùa này ảnh: Minh Trần

Đến trước vòng 7, HAGL và CLB Thanh Hóa là 2 đội hiếm hoi chưa biết mùi chiến thắng. Trong đó, HAGL đã có 3 trận hòa trong 4 trận gần nhất và phải đến vòng 6 đội bóng phố núi mới có được bàn thắng đầu tiên ghi do công Minh Tâm.

Vào lúc 18 giờ ngày 19.10, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng - đội bóng đang xếp hạng 5 với 8 điểm. Tuy nhiên, có cơ sở tin rằng HAGL sẽ có điểm, thậm chí là chiến thắng ở lần hành quân này.

Trước hết, HAGL đang chơi ổn hơn nhiều so với trận ra quân thua Becamex TP.HCM 0-3 trong trận thủy chiến trên sân Pleiku Arena. Hàng thủ của họ cũng đã chơi chắc chắn hơn, trong khi những nhân tố trẻ đã bắt nhịp dần với cường độ V-League.

Tiến Linh, Quang Hùng, Hoàng Phúc với cách ăn mừng của người lính ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cũng ở vòng đấu này, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) sẽ thi đấu trên sân nhà Thống Nhất tiếp đón CLB Hà Tĩnh của "tướng" trẻ Công Mạnh. Đây sẽ là cơ hội để Tiến Linh và các đồng đội duy trì mạch trận bất bại trên sân nhà, thậm chí chiến thắng, để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Mùa bóng này CLB Hà Tĩnh chơi không quá bùng nổ, nhưng sau 6 vòng đấu vẫn tích lũy được 8 điểm để an vị trong nhóm nửa trên của bảng xếp hạng. CLB Hà Tĩnh đã có 4 chiến thắng liên tiếp trên sân Thống Nhất tại V-League. Liệu HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp phá bỏ cái dớp này?

Cũng ở vòng 7, Becamex TP.HCM cũng sẽ ra mắt HLV "mới" Đặng Trần Chỉnh thế chỗ HLV Nguyễn Anh Đức đã từ chức, trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định. Ông Chỉnh sẽ kiêm nhiệm 2 vai trò HLV trưởng và Trưởng đoàn CLB Becamex TP.HCM.