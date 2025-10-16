U.23 Việt Nam vững niềm tin trước chiến dịch lớn

HLV Kim Sang-sik dẫn dắt U.23 Việt Nam khi nào?

Tuy nhận 2 trận thua nhưng HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần, thái độ nỗ lực và tập trung của cả đội bóng dù không có 8 cầu thủ tốt nhất đang khoác áo đội tuyển VN. Dự kiến trong tháng 11 tới, U.23 VN sẽ hội quân trở lại, được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, chia một phần lực lượng cho đội tuyển VN sẽ cùng HLV Kim Sang-sik làm khách tại Lào ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. U.23 VN sẽ có 3 trận đấu tại giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc trong đợt FIFA Days tháng 11 với các "quân xanh" chất lượng, ngoài đội chủ nhà còn có Uzbekistan và Hàn Quốc từng vô địch VCK U.23 châu Á các năm 2018 và 2020. Như vậy, trong 2 tháng 10 và 11 đội U.23 VN sẽ có 5 trận đấu với các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục.

Sau đó, đích thân ông Kim sẽ huấn luyện U.23 VN để chuẩn bị chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games thứ 3 trong lịch sử. Đây là mục tiêu trong tầm tay nếu nhìn cách chúng ta đăng quang một cách thuyết phục giải U.23 Đông Nam Á 2025 với thành tích toàn thắng trên đất Indonesia. Kinh nghiệm từ những trận giao hữu chất lượng hứa hẹn sẽ giúp các học trò HLV Kim Sang-sik trở nên bản lĩnh và hiệu quả hơn nữa. Sau khi trở về từ Thái Lan, U.23 VN sẽ ổn định đội hình ở trong nước, trước khi sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U.23 châu Á 2026.

Sao trẻ U.23 VN Thanh Nhàn (phải) thi đấu cho đội tuyển VN trận gặp Nepal trên sân Thống Nhất ngày 14.10 Ảnh: Độc Lập

VFF đã có kế hoạch tập huấn khoa học giúp U.23 VN có cơ hội chạm trán với các đội bóng hàng đầu châu Á. Điều này đem đến kỳ vọng các cầu thủ sẽ tiếp thu được kinh nghiệm thi đấu quốc tế quan trọng. Một thuận lợi khác là việc 100% cầu thủ U.23 VN đều đang thi đấu ở V-League, trong đó bộ khung chính Văn Khang, Đình Bắc, Hiểu Minh, Nhật Minh, Trung Kiên, Phi Hoàng, Thanh Nhàn… thường xuyên đá chính ở CLB. Giải đấu đỉnh cao VN sẽ là môi trường thuận lợi để các cầu thủ trẻ có điều kiện trưởng thành nhanh chóng.

Thêm vào đó, việc HLV Kim Sang-sik bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn để các cầu thủ U.23 VN ra sân thi đấu cho đội tuyển VN cũng sẽ là một bước quan trọng. Việc Trung Kiên, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang ra sân thi đấu trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ là sự khích lệ rất lớn. Vào lúc này, ông Kim đã có được bộ khung chính cho U.23 VN, nhưng vẫn mở rộng cửa để các nhân tố mới thể hiện mình. Giải tứ hùng ở Trung Quốc sẽ là cơ hội quan trọng cuối cùng để các cầu thủ cạnh tranh vị trí. Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, ông Kim đã bất ngờ có hàng loạt sự xáo trộn và tung ra 3 đội hình khác nhau ở vòng loại U.23 châu Á 2026. Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn muốn thôi thúc sự cạnh tranh giữa các vị trí, nhằm tạo ra lực đẩy để đội bóng luôn hướng về phía trước.