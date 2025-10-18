Lịch thi đấu hấp dẫn hôm nay: CLB Hà Nội đại chiến Ninh Bình, không xem cực phí

C HẶN CHUỖI BẤT BẠI CỦA CLB Ninh Bình?

Tâm điểm vòng 7 chắc chắn là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy, diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay 18.10. Đây là trận đấu đánh dấu màn ra mắt của HLV Harry Kewell - người vừa được bổ nhiệm vào "ghế nóng" ở đội bóng thủ đô. Trước đó, dưới thời HLV tạm quyền Adachi, CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ với chuỗi 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hòa). Sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá Úc được kỳ vọng mang đến làn gió mới trong lối chơi CLB Hà Nội, đặc biệt ở khâu tấn công vốn thiếu đột biến từ đầu mùa. Không chỉ có tướng mới, CLB Hà Nội còn đón thêm tin vui khi Hendrio chính thức nhập tịch, trở thành nội binh mang tên Đỗ Hoàng Hên. Điều này giúp đội bóng thủ đô linh hoạt hơn trong việc sắp xếp ngoại binh, đồng thời tăng chiều sâu đội hình.

Đỗ Hoàng Hên đã trở thành nội binh của CLB Hà Nội

Hà Nội chạm trán Ninh Bình, trận đấu đỉnh cao

HLV Harry Kewell sẽ có màn ra mắt tại sân Hàng Đẫy ẢNH: AFP

Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình - tân binh của giải đang thể hiện phong độ đáng nể khi giữ ngôi đầu bảng với 14 điểm, sở hữu chuỗi 6 trận bất bại. Tuy nhiên, đội bóng này đang có dấu hiệu chững lại khi 2 vòng gần nhất chỉ có kết quả hòa. Không những thế, CLB Ninh Bình sẽ thiếu vắng ngoại binh chủ lực Geovane Magno - bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở vòng 6. Sự thiếu vắng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tấn công và sáng tạo của đội bóng cố đô.

Trong trường hợp CLB Ninh Bình sẩy chân trước CLB Hà Nội, cục diện nhóm đầu trên bảng xếp hạng nhiều khả năng sẽ đảo chiều. CLB Công an Hà Nội đang xếp nhì bảng với 13 điểm hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu nếu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Vinh trước SLNA, lúc 18 giờ hôm nay. Trận đấu này cũng rất đáng chú ý khi đội bóng xứ Nghệ vừa bổ nhiệm ông Văn Sỹ Sơn (một người giàu kinh nghiệm sa bàn tại sân chơi V-League) làm HLV trưởng. Dẫu vậy, với lực lượng vượt trội và phong độ ổn định, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn được đánh giá nắm nhiều phần thắng trong tay.

Bên cạnh đó, CLB Công an TP.HCM (cùng 13 điểm, hạng 3) cũng có cơ hội bứt phá khi tiếp đón CLB Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 15 ngày 19.10. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng có thể nghĩ về vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, trong trường hợp hai đối thủ trực tiếp không thể giành chiến thắng. Sân Thống Nhất được xem là điểm tựa vững chắc với CLB Công an TP.HCM. Kể từ đầu mùa, Tiến Linh và đồng đội có 2 chiến thắng và 1 hòa khi được chơi trên sân nhà.

K HÓ CHO CÁC ĐỘI NHÓM CUỐI

Sau 6 vòng đấu, cục diện V-League 2025 - 2026 đang hình thành khá rõ rệt với sự phân hóa giữa nhóm đầu và cuối. Trong khi các đội như Ninh Bình, Công an Hà Nội hay Công an TP.HCM đang bay cao, thì ở phía dưới bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng lại căng thẳng ngay từ giai đoạn đầu mùa. Vòng 7 được dự báo là thử thách lớn cho các đội nhóm cuối, khi hầu hết đều phải đối đầu đối thủ "xương xẩu". Hai đội bóng đang nhận nhiều sự chú ý nhất trong nhóm này là HAGL và Thanh Hóa - những tập thể vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 6 vòng. HAGL đang xếp áp chót còn CLB Thanh Hóa đứng cuối bảng, cùng có 3 điểm. Dù mùa giải vẫn còn dài, nhưng chuỗi trận hòa và thua liên tiếp khiến tinh thần của họ bị ảnh hưởng đáng kể.

Vào 18 giờ ngày 19.10, HAGL hành quân đến Lạch Tray gặp CLB Hải Phòng. Đội bóng đất cảng vẫn chưa thua lần nào sau 3 trận được thi đấu trên sân nhà (2 thắng, 1 hòa). Do đó, đội bóng phố núi khó có thể tạo bất ngờ ở vòng 7. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa cũng rơi vào tình cảnh khó khăn, với những vấn đề ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đội bóng xứ Thanh làm khách trên sân PVF-CAND ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 19.10. PVF-CAND là tân binh, nhưng nhiệm vụ giành điểm là không hề dễ dàng với thầy trò HLV Choi Won-kwon.