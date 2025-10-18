Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sốc tại Thiên Trường: Becamex TP.HCM có ‘tướng’ Chỉnh, thắng nghẹt thở đương kim vô địch Nam Định

Nghi Thạo
Nghi Thạo
18/10/2025 20:04 GMT+7

Bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Thiên Trường ở vòng 7 V-League, khi đội bóng cửa dưới Becamex TP.HCM chơi quật khởi để đánh bại đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-1. Trong đó, Võ Hoàng Minh Khoa góp công trong cả 2 bàn thắng của đại diện đến từ TP.HCM.

Tối 18.10, CLB Nam Định tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân Thiên Trường, ở trận đấu thuộc vòng 7 V-League 2025 - 2026. Đội bóng thành Nam tiếp tục cho thấy họ gặp nhiều vấn đề ở sân chơi quốc nội. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn hẳn về mặt lực lượng, nhưng thi đấu rất chật vật trước đội bóng đất Thủ.

Võ Hoàng Minh Khoa chơi cực hay

Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM đã có một trận đấu thăng hoa, khi làm khách trên "chảo lửa" Thiên Trường. Trong đó, Võ Hoàng Minh Khoa được xem là linh hồn trong lối chơi của đội bóng đất Thủ khi vừa ghi bàn, vừa mang đến cơ hội tốt cho đồng đội lập công.

Bàn mở tỷ số là pha xử lý đẹp mắt của Minh Khoa. Phút 38, tiền vệ sinh năm 2001 nhận bóng từ đồng đội, khống chế điệu nghệ và xoay người dứt điểm kỹ thuật đưa bóng qua đầu của thủ môn và các hậu vệ đội Nam Định.

Highlight Nam Định 1-2 Becamex TP.HCM: Cú sốc trên sân Thiên Trường

Sốc tại Thiên Trường: Becamex TP.HCM có ‘tướng’ Chỉnh, thắng nghẹt thở đương kim vô địch Nam Định- Ảnh 1.

Võ Hoàng Minh Khoa (trái) tỏa sáng trong trận đấu giữa CLB Becamex TP.HCM và Nam Định

ẢNH: CLB BECAMEX TP.HCM

Đại diện từ TP.HCM có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 53, và một lần nữa Võ Hoàng Minh Khoa để lại dấu ấn. Trước đó, Minh Khoa xử lý rất khéo trong vòng cấm, khiến cho Thanh Hào (Nam Định) phải xoạc bóng và phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Oduenyi được giao trọng trách trên chấm 11 m đã đánh lừa được thủ môn Nguyên Mạnh bằng cú sút theo kiểu panenka vào giữa khung thành.

Bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Thiên Trường, khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Becamex TP.HCM vươn lên dẫn trước đến 2 bàn trước CLB Nam Định. Điều đáng lưu ý, đội khách đã thay HLV Anh Đức xin từ chức. Trưởng đoàn Đặng Trần Chỉnh lên thay, lập tức đội đá chuẩn.

CLB Nam Định không còn gì để mất phải tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Chỉ 5 phút sau khi bị thủng lưới lần thứ hai, đội bóng thành Nam đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút 57, Romulo đã tạo ra một siêu phẩm sút xa đưa bóng đi căng và hiểm hóc, đánh bại thủ môn đội Becamex TP.HCM.

Bàn rút ngắn tỷ số của CLB Nam Định

Bàn rút ngắn tỷ số của CLB Nam Định

Trong những phút còn lại của trận đấu, CLB Nam Định tiếp tục dâng cao đội hình, còn Becamex TP.HCM chơi rình rập chờ cơ hội phản công. Đội bóng thành Nam đã tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đội khách, nhưng vẫn không thể ghi bàn. Các chân sút đội Nam Định tỏ ra khá vô duyên, và một phần do thiếu may mắn.

Chung cuộc, CLB Becamex TP.HCM thắng 2-1 trước CLB Nam Định. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
