Becamex TP.HCM thay tướng chưa đổi vận, CLB Thanh Hóa vẫn không biết thắng: Hòa kịch tính!

CLB Becamex TP.HCM chấm dứt chuỗi bại trận

Trước khi V-League 2025 - 2026 diễn ra, ít người hình dung đội Becamex TP.HCM và CLB Thanh Hóa phải rơi vào tình cảnh như ở hiện tại khi chật vật ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh chưa nếm mùi chiến thắng còn CLB Becamex TP.HCM cũng không khá hơn khi chỉ mới có 1 trận thắng sau 5 lượt trận. Đặc biệt chuỗi 4 trận thua liên tiếp khiến cho HLV Nguyễn Anh Đức phải xin nghỉ và HLV Đặng Trần Chỉnh thay thế.

Trận Becamex TP.HCM và CLB Thanh Hóa chia điểm ẢNH: CLB BECAMEX TP.HCM

Sự thay đổi ở ghế HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM mang lại luồng gió mới khi tinh thần thi đấu của các cầu thủ tốt hơn. Ở vòng đấu trước Oduenyi là người mở tỷ số cho CLB Becamex TP.HCM trước Đà Nẵng. Anh tiếp tục cho thấy phong độ cao cùng duyên ghi bàn khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Y Êli Niê, ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Becamex TP.HCM ở phút 16.

CLB Thanh Hóa chỉ được 1 điểm trên sân nhà ẢNH: CLB THANH HÓA

Sau bàn thua, Nguyễn Thái Sơn cùng đội chủ nhà Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ, tấn công dồn ép và có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 21 do công của trung vệ Mbodj. Trung vệ này lên tham gia tấn công, tung ra cú dứt điểm bằng đầu sắc bén mang lại niềm vui cho người hâm mộ xứ Thanh.

Các cầu thủ đội chủ nhà Thanh Hóa thi đấu ấn tượng hơn trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Rimario cùng các đồng đội không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc ra ngoài của Nguyễn Văn Tùng. Các cầu thủ đội Becamex TP.HCM cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành vì triển khai tấn công khá đơn điệu, thiếu những đường chuyền mang tính quyết định cho các tiền đạo.

Bất phân thắng bại 1-1 trên sân Thanh Hóa khiến thầy trò HLV Choi Won-kwon vẫn chưa có được trận thắng nào từ đầu giải, xếp áp chót trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Thành tích bết bát này dễ khiến chiếc ghế của HLV người Hàn Quốc lung lay. Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM thay tướng nhưng chưa đổi vận bởi việc chỉ có được 1 điểm trước Thanh Hóa khiến đội bóng này chôn chân ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng khi có 4 điểm.