Minh Vương trình diễn phong độ 'hủy diệt', Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Long An: Giữ vững ngôi đầu

Show diễn của Minh Vương

Vắng Công Phượng, Minh Vương vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Tiền vệ sinh năm 1995 nhanh chóng thể hiện đẳng cấp, tầm ảnh hưởng của mình. Phút 21, từ pha đá phạt trực tiếp sát vòng cấm địa, Minh Vương tung cú đá thẳng, đưa bóng về phía góc xa khung thành, không cho thủ môn CLB Long An cơ hội cản phá.

Sau bàn thắng này, CLB Trường Tươi Đồng Nai tạo thêm một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Đến phút 40, các học trò HLV Việt Thắng bất ngờ bị gỡ hòa bởi cú đá đẹp mắt của Anh Tài. Tưởng chừng 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1, Minh Vương lại một lần nữa lên tiếng. Từ đường chuyền của Alex, Minh Vương xử lý khéo léo trước khi dứt điểm gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Highlight Long An 1-2 Trường Tươi Đồng Nai: Show diễn của Minh Vương

Sang hiệp 2, CLB Trường Tươi Đồng Nai thi đấu tốt hơn, gây được nhiều sức ép trong nửa đầu. Tuy nhiên, họ lại không tận dụng được cơ hội để nới rộng cách biệt. Từ giữa hiệp 2, HLV Việt Thắng lần lượt thay các trụ cột như Xuân Trường, Minh Vương ra sân. Vì thế, CLB Trường Tươi Đồng Nai không còn duy trì được thế trận kiểm soát.

Lúc này, CLB Long An tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha chuyền bóng, dứt điểm quyết định bên phía chủ nhà không đủ sắc bén để tạo ra bàn thắng. Chung cuộc, CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 2-1.

Pha sút phạt thành bàn đẹp mắt của Minh Vương

Minh Vương là bản hợp đồng quá giá trị với CLB Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Minh Vương đã có 5 bàn ở giải hạng nhất mùa này ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Trường Tươi Đồng Nai độc chiếm ngôi đầu

Với chiến thắng này, CLB Trường Tươi Đồng Nai duy trì mạch bất bại và củng cố ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, 2 đội xếp sau là CLB Quảng Ninh, Khánh Hòa có cùng 6 điểm và phải chạm trán nhau trong trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 18.10. Nếu trận đấu này có kết quả hòa, khoảng cách giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và 2 đội bám đuổi sẽ được nới rộng lên thành 3 điểm.

Trên bảng xếp hạng danh sách Vua phá lưới, Minh Vương cũng dẫn đầu với 5 pha lập công. Anh hơn Chu Văn Kiên (CLB TP.HCM), Lê Thanh Phong (CLB Quy Nhơn) 2 bàn.