Lịch thi đấu hạng nhất tái xuất: Công Phượng có kịp trở lại Trường Tươi Đồng Nai?

Công Phượng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục

Từ đầu mùa, Công Phượng chưa thể thi đấu do chấn thương. Anh không được đăng ký ở cả Cúp quốc gia lẫn 3 vòng đầu giải hạng nhất.

Vì thế, người hâm mộ CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn chưa có dịp chứng kiến các ngôi sao từ lò HAGL là Công Phượng, Văn Sơn, Xuân Trường và Minh Vương thi đấu cùng nhau. Kịch bản này tiếp tục không thể xuất hiện ở vòng 4, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai làm khách trên sân của đội Long An, trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 18.10. Nguyên nhân là Công Phượng cần thêm ít nhất 1 tuần nữa để hồi phục hoàn toàn.

Công Phượng chỉ sắm vai khán giả tính đến thời điểm này của mùa giải 2025-2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, CLB Trường Tươi Đồng Nai không cần phải quá lo lắng. HLV Nguyễn Việt Thắng đang sở hữu 2 cầu thủ đạt phong độ cao, sẵn sàng bùng nổ là Tự Nhân (2 bàn) và Minh Vương (3 bàn). 3 điểm vẫn là nhiệm vụ khả thi với CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Cặp đấu hấp dẫn còn lại là giữa CLB Quảng Ninh tiếp đón Khánh Hòa lúc 17 giờ ngày 18.10. Đây là 2 đội bóng có cùng 6 điểm, bám đuổi CLB Trường Tươi Đồng Nai ráo riết trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, một ứng viên vô địch khác là CLB Bắc Ninh chạm trán đội Quy Nhơn. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ ngày 19.10.

Các trận còn lại ở vòng 4 là CLB Đại học Văn Hiến - Đồng Tháp, CLB TP.HCM - Thanh Niên TP.HCM (diễn ra cùng lúc 16 giờ ngày 17.10), CLB Phú Thọ - Trẻ PVF-CAND (18 giờ ngày 19.10).

Lịch thi đấu cụ thể vòng 4 giải hạng nhất ẢNH: FPT PLAY