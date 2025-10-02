Minh Vương lại thăng hoa, Trường Tươi Đồng Nai thắng Phú Thọ 4-1: Vơi nỗi nhớ Công Phượng

Dàn cựu sao HAGL tỏa sáng

Dù Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu do chưa bình phục chấn thương, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn dễ dàng tạo ra thế trận kiểm soát trước đội Phú Thọ. Dàn hảo thủ trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng như Minh Vương, Xuân Trường, Tự Nhân, Tấn Sinh... giúp đội chủ nhà đảm bảo sự cân bằng trong khâu tấn công và phòng ngự.

Phút 26, CLB Trường Tươi Đồng Nai có pha dàn xếp tấn công ấn tượng. Xuân Trường tung cú phất bóng dài chính xác từ phần sân nhà để Văn Sơn băng lên, chiếm lĩnh khoảng trống ở cánh phải. Sau đó, hậu vệ cánh này căng ngang hợp lý để Minh Vương ập vào đệm lòng gọn gàng, mở tỷ số trận đấu.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Vương tiếp tục để lại dấu ấn. Từ pha đá phạt góc của tiền vệ này, Dương Văn Khoa khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú đá quyết đoán bằng chân trái, làm tung nóc lưới khung thành CLB Phú Thọ.

Những sản phẩm ưu tú của đào tạo trẻ HAGL là Minh Vương (số 8), Văn Sơn (số 16) và Xuân Trường (số 6) đã chơi tốt ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Trường Tươi Đồng Nai thắng tưng bừng

Sang hiệp 2, chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Bình Phước. Mặt sân đọng rất nhiều nước, khiến các cầu thủ không thể tung ra các tình huống xử lý bóng ưng ý nhất. Tuy nhiên, Minh Vương cũng đã kịp hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Phút 54, anh có pha đột phá bất ngờ rồi lốp bóng kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Khi khoảng cách đã quá an toàn, HLV Nguyễn Việt Thắng cho một số trụ cột như Minh Vương, Xuân Trường ra nghỉ. Dù vậy, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn tạo thêm được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 82, đội chủ nhà có bàn ấn định chiến thắng 4-0. Sau cú đá phạt góc của Sầm Ngọc Đức, thủ môn Ngọc Đức của CLB Phú Thọ lao ra đấm trượt bóng, khiến bóng bay thẳng vào lưới. 2 phút sau, đội khách còn bàn danh dự nhờ pha đánh đầu của ngoại binh Yago Ramos.

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai tạm leo lên ngôi đầu bảng giải hạng nhất với 7 điểm sau 3 trận. Hai đội xếp sau lần lượt là CLB Khánh Hòa (6 điểm, vừa thắng đội Đại học Văn Hiến 4-1) và TP.HCM (5 điểm, vừa hòa CLB Đồng Tháp 1-1).