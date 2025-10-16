Đội tuyển Việt Nam phong độ chỉ ‘xuống’ nhất thời, đẳng cấp liệu có là mãi mãi?

Thiếu sắc bén, đội tuyển Việt Nam chưa thể tạo niềm vui trọn vẹn

Trận thắng 1-0 trước Nepal tối 14.10 cũng là trận thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam vất vả giành chiến thắng trước Nepal. Trước đó, ngày 9.10, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ thắng đối thủ 3-1. Chính vì thế, có thể nói phong độ của đội tuyển Việt Nam vào lúc này không tốt.

Đội tuyển Việt Nam chật vật vượt qua Nepal Ảnh: Độc Lập

Cựu Phó chủ tịch (PCT) VFF Dương Vũ Lâm nhận xét: "Có nhiều yếu tố khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trước Nepal ở 2 trận đấu vừa rồi. Đầu tiên, phong độ của các cầu thủ không tốt, thể lực của nhiều vị trí ở trên sân không sung sức. Thứ nhì, đội tuyển Việt Nam cũng có phần thiếu may mắn, khi chúng ta có đến 3 pha dứt điểm trúng cột dọc. Dù vậy, nói gì thì nói, vì bất kỳ nguyên nhân nào, việc chúng ta vất vả trước đối thủ yếu như Nepal, buộc toàn đội phải nhìn lại chính mình, nhằm cải thiện tốt hơn trong thời gian tới".

Điều cần cải thiện, theo ông Lâm, đó là chất kết dính trong lối chơi. Đội tuyển Việt Nam phối hợp chưa tốt, chưa đủ nhanh để khiến hàng phòng ngự của Nepal rối loạn. Các cầu thủ ít khi tăng tốc, những đường chuyền qua lại chủ yếu (hạng 176 FIFA) diễn ra với nhịp điệu đều đều, không tạo được sự đột biến.

Cần làm tốt hơn trong thời gian tới

Việc chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Nepal qua 2 lượt trận phản ánh sự thiếu đột biến này. Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện, vì tháng 3 năm sau, chúng ta sẽ tái ngộ đội bóng mạnh hơn hẳn Nepal là Malaysia. Đặt trường hợp Malaysia không bị xử thua và không bị loại khỏi Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần có chiến thắng đậm trước Malaysia, để vượt qua đội này ở bảng F vòng loại (lượt đi chúng ta đã thua 0-4).

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần phải cải thiện trong thời gian tới Ảnh: Khả Hòa

Sau đó, vào giữa năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup. So với các kỳ AFF Cup trước đây, kỳ AFF Cup 2026 diễn ra sớm hơn, trùng với giai đoạn nghỉ hè của bóng đá thế giới. Thế nên, các đội Đông Nam Á dự kiến sẽ mạnh hơn, nhờ tập hợp được các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nhất là các cầu thủ nhập tịch của Indonesia, Malaysia, Thái Lan, về nước khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đối diện với các đội mạnh, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu sắc nét hơn, hiệu quả hơn so với các trận đấu tối 9 và 14.10, mới mong trở thành đối trọng thực sự của các đối thủ này. Vì thế, việc phải cải thiện hình ảnh, cải thiện chất lượng lối chơi là nhiệm vụ bắt buộc với đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, hy vọng rằng sự nhạt nhòa của đội tuyển Việt Nam trong những ngày qua chỉ là phong độ nhất thời, trong bối cảnh mà hầu hết các tuyển thủ Việt Nam vừa trải qua chuỗi ngày thi đấu dày đặc tại V-League và các Cúp châu Á, Đông Nam Á, dẫn đến thể lực của họ không tốt. Còn về trình độ thực, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể làm tốt hơn những gì mà chúng ta vừa thể hiện, chúng ta sẽ mạnh hơn trong thời gian tới, khi phong độ của các cầu thủ tốt hơn, khả năng kết dính của toàn đội tốt hơn.