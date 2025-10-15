Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp quan trọng về VCK Asian Cup 2027

Ngày 15.10, tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), Ủy ban Tổ chức Asian Cup của Liên đoàn Bóng đá châu Á (OCAC) đã tiến hành cuộc họp lần thứ tư, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp với cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ủy ban Tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027.

Cuộc họp quan trọng liên quan đến Asian Cup 2027 với các quan chức VIP của AFC. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ tư từ trái sang, hàng ngồi) tham dự cuộc họp Ảnh: VFF

Cuộc họp do ông Mariano V.Araneta, Jr., Chủ tịch OCAC, chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ủy ban và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út – (đại diện nước chủ nhà của giải đấu).

Với thời điểm khai mạc Asian Cup 2027 còn chưa đầy 450 ngày, OCAC khẳng định quyết tâm bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được triển khai theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, hướng tới một kỳ Asian Cup thành công nhất trong lịch sử.

Tại cuộc họp, các thành viên OCAC đã nghe báo cáo cập nhật về tiến độ thực hiện các hạng mục trọng điểm, bao gồm: Cơ sở hạ tầng thi đấu và phụ trợ; Công tác tổ chức và điều hành; Trải nghiệm dành cho người hâm mộ, đội tuyển và giới truyền thông.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mariano V.Araneta, Jr. nhấn mạnh: “AFC đặt mục tiêu không chỉ tổ chức một kỳ Asian Cup thành công, mà còn tạo nên chuẩn mực mới về chất lượng, quy mô và tầm ảnh hưởng của bóng đá châu Á”.

Với vai trò Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ban tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã cùng các thành viên ủy ban trao đổi, đóng góp ý kiến chuyên môn, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp định hướng mà AFC đề ra.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại 5 thành phố của Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu châu lục. Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc mới, khẳng định vị thế của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.