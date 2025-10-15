Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp quan trọng về VCK Asian Cup 2027

Linh Nhi
Linh Nhi
15/10/2025 22:11 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn có mặt tại cuộc họp quan trọng do AFC tổ chức.

Ngày 15.10, tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), Ủy ban Tổ chức Asian Cup của Liên đoàn Bóng đá châu Á (OCAC) đã tiến hành cuộc họp lần thứ tư, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. 

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp với cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ủy ban Tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp quan trọng về VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 1.

Cuộc họp quan trọng liên quan đến Asian Cup 2027 với các quan chức VIP của AFC. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ tư từ trái sang, hàng ngồi) tham dự cuộc họp

Ảnh: VFF

Cuộc họp do ông Mariano V.Araneta, Jr., Chủ tịch OCAC, chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ủy ban và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út – (đại diện nước chủ nhà của giải đấu).

Với thời điểm khai mạc Asian Cup 2027 còn chưa đầy 450 ngày, OCAC khẳng định quyết tâm bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được triển khai theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, hướng tới một kỳ Asian Cup thành công nhất trong lịch sử. 

Tại cuộc họp, các thành viên OCAC đã nghe báo cáo cập nhật về tiến độ thực hiện các hạng mục trọng điểm, bao gồm: Cơ sở hạ tầng thi đấu và phụ trợ; Công tác tổ chức và điều hành; Trải nghiệm dành cho người hâm mộ, đội tuyển và giới truyền thông.  

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mariano V.Araneta, Jr. nhấn mạnh: “AFC đặt mục tiêu không chỉ tổ chức một kỳ Asian Cup thành công, mà còn tạo nên chuẩn mực mới về chất lượng, quy mô và tầm ảnh hưởng của bóng đá châu Á”. 

Với vai trò Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ban tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã cùng các thành viên ủy ban trao đổi, đóng góp ý kiến chuyên môn, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp định hướng mà AFC đề ra. 

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại 5 thành phố của Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu châu lục. Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc mới, khẳng định vị thế của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.

Tin liên quan

FAM dọa kiện lên CAS nếu FIFA bác đơn kháng cáo: Malaysia theo ‘vết xe đổ’ Đông Timor?

FAM dọa kiện lên CAS nếu FIFA bác đơn kháng cáo: Malaysia theo ‘vết xe đổ’ Đông Timor?

Kênh Astro Arena cho biết FAM sẽ đưa vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) nếu FIFA bác đơn kháng cáo, đồng nghĩa bóng đá Malaysia có nguy cơ bị cấm vận dài hạn như Đông Timor trước đây.

Vừa kháng cáo FIFA, FAM vừa tuyên bố cứng rắn: Sẽ trừng phạt HLV đội tuyển Malaysia vì…

Nóng: U.23 Việt Nam chạm trán nhà vô địch U.23 châu Á ở đợt FIFA Days tháng 11

Khám phá thêm chủ đề

VFF Liên đoàn bóng đá châu á ả rập xê út Trần Quốc Tuấn Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận