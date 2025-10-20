Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel chạy thẳng lên tốp 2, Đà Nẵng chìm sâu khiến HAGL... 'mừng thầm'

Hồng Nam
Hồng Nam
20/10/2025 21:25 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 7 được định hình, sau khi trận đấu muộn giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng khép lại vào tối nay (20.10).

Bảng xếp hạng V-League có biến động

Bảng xếp hạng vòng 7 V-League 2025 - 2026 đã được "chốt sổ", khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu muộn giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng vang lên tối 20.10. Trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà Thể Công Viettel đã ngược dòng thắng ngược với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Xuân Tiến (69') và Mạnh Dũng (80'). 

Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel đứng nhì bảng với 15 điểm sau 7 trận, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình 2 điểm.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đứng hạng ba với 14 điểm sau 6 trận. CLB Công an TP.HCM khép lại tốp 4 với 14 điểm sau 7 trận.

Ở nhóm cuối bảng, CLB Đà Nẵng mới có 5 điểm, đứng hạng 12. CLB Thanh Hóa đứng hạng 13 với 4 điểm, còn HAGL xếp cuối với 3 điểm. V-League chỉ còn 2 đội chưa biết thắng, đó là Thanh Hóa và HAGL. Tuy nhiên, thất bại của CLB Đà Nẵng đã mang lại tín hiệu... vui cho các đội nhóm cuối, khi khoảng cách với nhóm an toàn chưa bị nới rộng. 

Highlight Thể Công Viettel 2-1 Đà Nẵng: Ngược dòng ngoạn mục

Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel chạy thẳng lên tốp 2, Đà Nẵng chìm sâu khiến HAGL... 'mừng thầm'- Ảnh 1.

Thể Công Viettel (áo đỏ) gặp đối thủ khó nhằn

ẢNH: MINH TÚ


Ngược dòng ấn tượng 

Trở lại với trận đấu giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng. Mùa trước, HLV Velizar Popov từng cùng đội bóng áo lính có khởi đầu ngọt ngào khi thắng đậm 6-0 trước đội khách Đà Nẵng (cũng trên sân Hàng Đẫy). 

Thế nhưng, sau gần nửa năm, CLB Đà Nẵng không còn là đội bóng mong manh và dễ bị đánh bại. Dưới bàn tay HLV Lê Đức Tuấn, đội bóng sông Hàn đã trụ hạng ngoạn mục mùa trước, rồi trở nên khó chịu, có cá tính chơi bóng rõ ràng.

Sự gai góc của CLB Đà Nẵng được thế hiện với lối đá phòng ngự phản công, pressing tầm cao bài bản và khoa học, khiến Thể Công Viettel bế tắc ở trận đấu tối 20.10. Dù cầm bóng vượt trội, nhưng Thể Công Viettel tấn công chật vật, hiếm khi tìm được đường vào cầu môn của Văn Biểu dù có những hảo thủ như Pedro Henrique hay Lucao.

Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel chạy thẳng lên tốp 2, Đà Nẵng chìm sâu khiến HAGL... 'mừng thầm'- Ảnh 2.

CLB Đà Nẵng chỉ có thể gây bất ngờ trong hiệp 1

ẢNH: MINH TÚ

Ở chiều ngược lại, CLB Đà Nẵng gồng minh phòng ngự, rồi chờ đợi sơ hở của Thể Công Viettel. Sai lầm của chủ nhà đến ở phút 37, khi hậu vệ Đinh Viết Tú mắc lỗi phá bóng sơ đẳng, để bóng trôi thẳng đến vị trí tiền đạo Milan Makaric. Ngoại binh Đà Nẵng tận dụng tốt cơ hội với cú sút cận thành hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Việt cơ hội trổ tài.

Ưu thế dẫn 1-0 giúp CLB Đà Nẵng ưu tiên tập trung bảo vệ thành quả trong hiệp 2. Tuy nhiên, Thể Công Viettel không còn là đội bóng tấn công bế tắc như mùa trước. 

Dưới bàn tay dìu dắt của HLV Popov, đội bóng áo lính có nhiều cách khác nhau để mở đường vào khung thành đối thủ. Phút 69, Pedro Henrique mớm bóng chuẩn xác để Xuân Tiến băng vào dứt điểm uy lực tung lưới thủ môn Văn Biểu, gỡ hòa 1-1.

Phút 80, đội trưởng Tiến Anh tạt bóng vào từ cánh phải. Pedro bay người đánh đầu hụt, nhưng Mạnh Dũng đã kịp tiếp ứng với pha chạm đầu đưa bóng đi với quỹ đạo cực... dị, bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ CLB Đà Nẵng. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Thể Công Viettel. 

Ngược dòng hạ gục CLB Đà Nẵng, Thể Công Viettel tạm vươn lên ngôi nhì với 15 điểm sau 7 trận. Trong khi đó, đội khách Đà Nẵng chôn chân ở vị trí thứ 12 với 5 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng HAGL 2 điểm. 

Highlight Thể Công Viettel 2-1 Đà Nẵng: Ngược dòng ngoạn mục

