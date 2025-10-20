Trung Kiên không thể cứu nổi HAGL, cửa rớt hạng đang đến gần

Diện mạo buồn bã của HAGL

Trên sân Lạch Tray tối 19.10, HAGL đã thua đậm 0-3 trước chủ nhà Hải Phòng, qua đó lại rơi xuống cuối bảng. Do CLB Thanh Hóa đã kiên cường giật lại 1 điểm trên sân PVF-CAND, vị trí xuống hạng trực tiếp đã được "nhường lại" cho HAGL nắm giữ.

Thứ hạng sau vòng 7 đang dần phản ánh đúng năng lực của các đội V-League. HAGL đã lường trước khó khăn mùa này, khi đánh mất cả lứa trụ cột (Minh Vương, Bảo Toàn, Quang Nho, Ngọc Quang) lẫn lứa kế cận (Lý Đức, Quang Vinh, Di Đan).

HAGL (áo xanh) thua toàn diện trên sân Hải Phòng ẢNH: VPF

Sở hữu đội hình trẻ bậc nhất V-League với một nửa là quân U.23, HAGL được dự báo khó trụ trước bão táp V-League. Thế nhưng, cách học trò HLV Lê Quang Trãi thất bại có phần buông xuôi dường như khó chấp nhận, với những tài năng trẻ còn cả khoảng thời gian phía trước.

Trước CLB Hải Phòng, HAGL hoàn toàn vỡ vụn, với những sai lầm cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ở hàng thủ, trung vệ Jairo Rodrigues không gánh nổi những đồng đội non nớt như Văn Triệu (2002), Thanh Nhân (2000). Tuyến phòng ngự đội khách đuối trong tranh chấp, kèm người lẫn tổ chức đội hình đều lỏng lẻo. Triết lý phòng ngự lăn xả theo hình khối và cự ly hợp lý thời ông Vũ Tiến Thành mới về đang dần tan rã, khi HAGL chẳng đủ "bột" để gột nên "hồ".

Trên hàng công, Marciel da Silva đơn độc giữa hàng tấn công trẻ. Mùa trước, Marciel đã chơi ổn với 4 bàn thắng, cùng năng lực tạo đột biến giúp HAGL từng có giai đoạn nằm trong tốp 3. Tuy nhiên, lối đá phụ thuộc vào cảm hứng của Marciel mà HAGL xây dựng đã bị bắt bài.

Mùa này, khi Marciel bị cô lập, HAGL tấn công nhạt nhòa bằng những quả tạt, đường chồng biên kém hiệu quả. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi chỉ có nửa đầu hiệp 1 (sau khi đã thua 0-2) và nửa sau hiệp 2 (khi Hải Phòng chủ động nhường thế trận) tạo ra cơ hội, nhưng cũng không đủ bài bản để khiến Đình Triệu phải trổ tài.

HAGL rơi xuống cuối bảng ẢNH: VPF

Đó cũng là lý do HAGL mới ghi 1 bàn sau 6 trận đầu mùa. Marciel cùng đồng đội là tập thể tấn công kém nhất V-League. Khi hàng công nhả đạn "nhỏ giọt" cùng hàng thủ đầy rẫy sai sót, HAGL trụ hạng bằng cách nào?

2 trận tới, HAGL được về lại sân Pleiku quen thuộc, nơi đội bóng phố núi giành tới 65% số điểm để trụ hạng mùa trước. Nhưng, đối thủ là Nam Định và Thể Công Viettel. Đến vòng 10, HAGL mới đá trận "chung kết ngược" với Thanh Hóa.

Cần tích lũy từng điểm một để vượt lên, nếu HAGL không muốn có thêm một mùa giải nín thở đến vòng cuối.

Cánh chim đơn độc

Trong bức tranh u tối của HAGL, thủ môn Trung Kiên bất đắc dĩ trở thành "cánh én" đơn độc. Người gác đền sinh năm 2003 có 2 lần cứu thua, trong đó pha bay người đẩy bóng trước cú sút phạt hiểm hóc của Tiến Dũng xứng đáng là tình huống cứu thua đẹp nhất vòng đấu.

Ở góc hẹp, dù bị khuất tầm nhìn, Trung Kiên vẫn kịp đẩy người cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Trung Kiên đơn độc gồng gánh HAGL ẢNH: MINH TÚ

Ở tuổi 22, Trung Kiên đang là "báu vật" của HAGL lẫn bóng đá trẻ Việt Nam. Thủ môn cao 1,91 m đang có hành trình thăng tiến như mơ, khi anh có 7 trận toàn thắng cùng U.23 Việt Nam (sạch lưới 5 trận), rồi bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Nepal (tiếp tục sạch lưới).

Một trong những yếu tố giúp Trung Kiên trưởng thành, bên cạnh năng lực và nỗ lực vốn có, còn đến từ việc anh chơi cho tập thể phòng ngự... quá yếu. Ở trận đấu nào, HAGL cũng để đối thủ bắn phá cầu môn của Trung Kiên liên tục. "Lửa" đã tôi luyện nên "vàng", góp phần định hình thủ môn trẻ bản lĩnh và vững chãi.

Song, một đội bóng có cầu thủ xuất sắc nhất là... thủ môn, đó chắc chắn là vấn đề. Trung Kiên có xuất sắc, thì cũng chỉ có thể giúp HAGL hạn chế bàn thua.

Đội bóng phố núi chỉ có thể thắng nếu biết ghi bàn, thậm chí nhiều bàn để khỏa lấp yếu kém ở hàng thủ. Mà điều ấy thì chưa xảy ra, trong tập thể thiếu sinh khí mà HLV Lê Quang Trãi đang cố vực dậy.

Khi đội bóng phố núi chưa biết bao giờ tiến bộ, Trung Kiên sẽ tiếp tục sắm vai "người hùng" đơn độc. Tốt cho bóng đá Việt Nam, nhưng không ổn cho HAGL.

HAGL cần điểm số để trở lại nhóm an toàn ẢNH: VPF



