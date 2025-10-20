Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Để Việt Nam đủ sức đăng cai Olympic, World Cup

Hồng Nam
Hồng Nam
20/10/2025 00:00 GMT+7

Ngày 19.10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Thiết chế văn hóa - thể thao thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Dự án xây dựng Sân vận động PVF là bước đi quan trọng để nâng tầm thể thao VN, hướng đến tổ chức nhiều sự kiện quốc tế tầm cỡ như Olympic hay ASIAD.

SÂN VẬN ĐỘNG TẦM CỠ THẾ GIỚI

Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF đã chứng kiến cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên, VN có sân bóng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, với thiết kế mái vòm khổng lồ, có thể đóng mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại VN. Mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của Sân vận động AT&T (Mỹ), sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Để Việt Nam đủ sức đăng cai Olympic, World Cup- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động PVF

ẢNH: BTC

Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian. Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid - kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện (mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hóa xã hội cấp quốc gia và quốc tế), cùng phòng ốc và màn hình LED hiện đại, sân PVF là công trình mang tính lịch sử của thể thao VN.

Để Việt Nam đủ sức đăng cai Olympic, World Cup- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa) và các lãnh đạo khác cùng bấm nút khởi công xây dựng sân PVF

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công: "Công trình là tổ hợp đa năng, gồm sân thi đấu chính, các khu vực tập luyện phụ trợ, trung tâm phục hồi chức năng, các khu vui chơi, dịch vụ, thương mại, giải trí, cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, tạo sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi; nơi tổ chức các trận đấu thể thao đỉnh cao, là địa chỉ để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe".

BƯỚC ĐỆM NÂNG TẦM VỊ THẾ VN

Một trong những nguyên nhân khiến thể thao VN khó bứt phá trên đấu trường quốc tế chính là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu, ngay cả ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Ở Hà Nội, sân Mỹ Đình đã xuống cấp về chất lượng mặt cỏ, cùng các công trình phụ trợ trong và ngoài sân, dù đã được bảo dưỡng, tu bổ kỹ lưỡng hơn trong nhiều tháng qua. Sân Hàng Đẫy cũng không còn đủ đáp ứng để tổ chức những giải đấu lớn. Với sân Thống Nhất (TP.HCM), bên cạnh khán đài B đã xuống cấp và chờ tu sửa, mặt sân cũng ở tình trạng báo động.

Để Việt Nam đủ sức đăng cai Olympic, World Cup- Ảnh 3.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Công trình được thiết kế vượt chuẩn quốc tế, hướng tới việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn như: ASIAD, Olympic, World Cup

Để Việt Nam đủ sức đăng cai Olympic, World Cup- Ảnh 4.

Sân vận động PVF được xây với tiêu chuẩn và đẳng cấp World Cup, có mái vòm đóng mở và mặt cỏ hiện đại

ẢNH: BTC

Để thể thao VN bứt lên, cần có những công trình đẳng cấp, được đầu tư trọng điểm và giám sát vận hành nghiêm túc. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (ngày 13.10.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế, hướng tới việc VN có thể đăng cai các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic. VN từng tổ chức thành công SEA Games 22 (năm 2003) và SEA Games 31 (năm 2022). Tuy nhiên, để hướng tới những đại hội lớn hơn rất cần những công trình đẳng cấp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Xây dựng sân PVF là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng. Vị trí xây dựng công trình được lựa chọn kỹ lưỡng tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ các yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối vượt trội. Công trình được thiết kế vượt chuẩn quốc tế, hướng tới việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn như: ASIAD, Olympic, World Cup".

