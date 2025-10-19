Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF

Sáng 19.10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa) dự sự kiện quan trọng sáng 19.10 Ảnh: BTC

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị tại lễ khởi công sân vận động PVF Ảnh: BTC

Sự kiện quan trọng có sự tham dự của đội PVF-CAND

Bộ Công an chính thức khởi công xây dựng sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm đóng mở tự động trong 12 - 20 phút. Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân (CAND), mà còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Sân có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ), sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi Ảnh: BTC

Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid - kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế.

Trong tổng thể kiến trúc mang tầm vóc quốc tế, khu vực phòng VIP được tính toán chính xác từng chi tiết về từ ánh sáng, âm thanh đến tầm nhìn, mang lại không gian tiện nghi và sang trọng chưa từng có tại các sân vận động ở Việt Nam. Các phòng VIP trang bị đầy đủ điều hòa, ban công toàn cảnh, màn hình độ phân giải cao, sofa lounge, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư và thuận tiện tối đa cho khách mời.

Sân vận động được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh - ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện, thi đấu quy mô lớn của lực lượng CAND, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Với thiết kế mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, khi đi vào vận hành sân vận động PVF không chỉ đáp ứng công tác rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ CAND, mà còn là tâm điểm của các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Công an: 'Sân vận động PVF được thiết kế vượt chuẩn quốc tế, có thể tổ chức World Cup...'

Tại lễ khởi công, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, với thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sân vận động PVF sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công sân PVF Ảnh: BTC

"Xây dựng sân vận động PVF là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, khẳng định tâm nhìn của Bộ Công an đối với việc phát triển thể thao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và đưa thể thao CAND phát triển bền vững, toàn diện.

Vị trí xây dựng công trình được lựa chọn kỹ lưỡng tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ các yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối vượt trội. Công trình không chỉ phục vụ riêng cho Bộ Công an, mà sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và trong khu vực; được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như: ASIAD, Olympic, World Cup", Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong tương lai, công trình sẽ là một tổ hợp đa năng, gồm sân thi đấu chính, các khu vực tập luyện phụ trợ, trung tâm phục hồi chức năng, các khu vui chơi, dịch vụ, thương mại, giải trí, cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, tạo sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi; nơi tổ chức các trận đấu thể thao đỉnh cao, là địa chỉ để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe đưa phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trở thành một thói quen, một lối sống thường nhật.

Công trình cũng là trung tâm văn hóa giải trí đẳng cấp, tổ chức các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển hài hòa của xã hội; sẽ trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch thể thao, các sự kiện quốc tế, cùng với đó là chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm, hình thành một hệ sinh thái kinh tế thể thao năng động, bền vững.



