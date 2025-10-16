Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Phần Lan từ 20 - 22.10

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
16/10/2025 20:22 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 - 22.10.

Ngày 16.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 - 22.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay 16.10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Phần Lan là đối tác bạn bè hữu nghị lâu năm của Việt Nam. Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hiệp Quốc và tại ASEAN, EU.

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương cũng phát triển tốt đẹp.

Trong chuyến thăm chính thức Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phần Lan, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan và gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu Phần Lan, cũng như có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự đại hội.

