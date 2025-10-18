Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Chuỗi sự kiện thể thao văn hóa - văn nghệ FPT Play Open Cup khởi động tại Thanh Hóa

Nguồn: FPT
Nguồn: FPT
18/10/2025 10:00 GMT+7

FPT Play Open Cup - chuỗi sự kiện do FPT Play phối hợp tổ chức - dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa và văn nghệ tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.

FPT Play Open Cup là chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa và văn nghệ do FPT Play, Tập đoàn FPT phối hợp cùng nhiều xã, phường trên địa bàn 17 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức. Chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra từ đây đến hết ngày 2.11.

Chuỗi sự kiện thể thao văn hóa - văn nghệ FPT Play Open Cup khởi động tại Thanh Hóa- Ảnh 1.

Trọng tâm của chuỗi sự kiện FPT Play Open Cup là các giải thể thao phong trào tại địa phương, xoay quanh 4 bộ môn chính: bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông và pickleball. Đây đều là những bộ môn ‘hot’ với lượng người chơi ngày càng tăng.

Đáng chú ý, bóng chuyền và pickleball cũng là hai nội dung thể thao mà FPT Play đang chú trọng đầu tư. Gần đây nhất, Giải Bóng chuyền Nữ VĐQG Hàn Quốc 2024/25 và 5 chặng thuộc trong hệ thống PPA Tour Asia 2025 đều được phát sóng độc quyền trên các nền tảng của đơn vị.

Các hoạt động của FPT Play Open Cup sẽ diễn ra không chỉ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ mà còn ‘phủ sóng’ ở nhiều tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Điện Biên, An Giang, Đắk Lắk, Cao Bằng, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Chuỗi sự kiện thể thao văn hóa - văn nghệ FPT Play Open Cup khởi động tại Thanh Hóa- Ảnh 2.

Cúp và kỷ niệm chương FPT Play Open Cup

Ảnh: FPT Play

Với tổng giá trị giải thưởng gần 180 triệu đồng, chuỗi sự kiện được FPT Play kỳ vọng trở thành sân chơi bổ ích, đồng thời tạo ra cơ hội trải nghiệm hấp dẫn với đông đảo người dân địa phương trên cả nước. Mới đây, FPT Play Open Cup đã khai mạc chặng đầu tiên tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, thu hút gần 1.000 người dân tham dự.

Giải đấu đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 122 tay vợt tranh tài. Dù là giải đấu phong trào, công tác tổ chức và trọng tài vẫn đảm bảo tính nghiêm túc và chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, GĐ Chi nhánh FPT Telecom Thanh Hóa, Tập đoàn FPT, cho biết ‘Pickleball là một môn thể thao mới, trẻ, đầy năng lượng, có nhiều điểm tương đồng với tinh thần FPT: luôn tiên phong, luôn đổi mới, luôn mang điều tích cực đến với cộng đồng’.

Chuỗi sự kiện thể thao văn hóa - văn nghệ FPT Play Open Cup khởi động tại Thanh Hóa- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, GĐ Chi nhánh FPT Telecom Thanh Hóa, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Ảnh: FPT Play

Công nghệ có thể kết nối con người, nhưng trái tim mới là chất keo mạnh mẽ nhất. Sau sự kiện này, điều chúng ta đạt được còn lớn những chiếc cúp hay huy chương, đó là tinh thần cống hiến và yêu thương.' - ông Nguyễn Khắc Hiếu cho biết.

Sự kiện FPT Play Open Cup tại Thanh Hóa diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, khi cả nước đang chung tay khắc phục thiệt hại do bão Matmo gây ra ở các tỉnh phía Bắc. Sau lời kêu gọi, BTC đã quyên góp được tổng cộng 45 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được gửi tới các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt thiên tai.

Chuỗi sự kiện thể thao văn hóa - văn nghệ FPT Play Open Cup khởi động tại Thanh Hóa- Ảnh 4.

Lịch trình tổ chức FPT Play Open Cup tại 17 tỉnh thành

Đồ họa: FPT Play

Chuỗi sự kiện tiếp theo của FPT Play Open Cup sẽ diễn ra theo lịch trình cho đến hết ngày 2.11.

Khám phá thêm chủ đề

FPT Play sự kiện tỉnh Thanh Hoá Tập đoàn FPT FPT tổ chức giải đấu thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận