Đại tướng Lương Tam Quang: 'Quảng bá hình ảnh Huế xanh - thông minh, giàu bản sắc'

Sáng nay 3.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, quy tụ 400 đại biểu. đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế, cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thể hiện khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP.Huế) trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.



Bí thư Thành ủy Huế, ông Lê Trường Lưu, phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

Vị trí trung tâm lớn của cả nước về văn hóa - du lịch và y tế chuyên sâu tiếp tục khẳng định thương hiệu; trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được tập trung xây dựng, phát triển. Bản sắc văn hóa Huế, con người Huế được chú trọng giữ gìn, phát huy; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Đảng bộ TP.Huế trong nhiệm kỳ qua; thực sự chuyển mình, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; có không gian, động lực phát triển mới từ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

"Chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu mới: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc 'sắp xếp lại giang sơn' qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển từ 'đúng hướng' sang 'đúng và đủ kết quả', đo đếm được, kiểm chứng được. Thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân", đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang tặng Đảng bộ TP.Huế bức ảnh Bác Hồ chụp với đoàn nghệ sĩ Huế năm 1960 ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

Đáng chú ý, đại tướng Lương Tam Quang lưu ý về đột phá phát triển kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu, để mỗi người dân TP.Huế thật sự trở thành chiến sĩ trên mặt trận kinh tế.

Theo đại tướng, TP.Huế cần chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới; tập trung phát triển kinh tế biển bền vững, hướng đến xây dựng trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước. Trong đó, phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và Vườn quốc gia Bạch Mã; phát triển các trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu (xứng tầm khu vực Đông Nam Á), khoa học và công nghệ...

Đồng thời, xây dựng thương hiệu Huế - thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc của khu vực Đông Nam Á; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng logistics, hạ tầng chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐẮC PHƯƠNG

Đại tướng Lương Tam Quang cũng lưu ý TP.Huế cần mở rộng đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế "xanh - thông minh, giàu bản sắc" đến bạn bè quốc tế.

Đại hội kéo dài đến ngày mai, 4.10.

Nhiệm kỳ qua, TP.Huế duy trì tăng trưởng kinh tế khá (bình quân 7,54%/năm), GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD vào năm 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 2021-2025 đạt 156.000 tỉ đồng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được cải thiện (ICOR 7,4). Năng suất lao động đạt 153 triệu đồng/lao động vào năm 2025. Dịch vụ tăng trưởng bình quân 8,22%/năm, chiếm gần 50% GRDP. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn, đặc sắc.



