Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Gia Lai

Sáng 3.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại hội có 450 đại biểu tham dự, đại diện cho 147.000 đảng viên toàn tỉnh. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất 2 Đảng bộ Bình Định và Gia Lai cũ, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng và trách nhiệm cao hơn.

Vượt khó và đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo báo cáo chính trị do ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Trung ương và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của 2 Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh trước đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo chính trị tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỉ đồng…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế: kinh tế phát triển nhưng thiếu bền vững, chưa có nhiều đột phá; hạ tầng giao thông, thủy lợi ở phía tây tỉnh còn khó khăn; vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường, phá rừng, vi phạm vùng biển nước ngoài. Nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo vẫn còn thiếu.

Đại hội lần này đã thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300 - 6.500 USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 41.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỉ USD.

Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46,5%.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là then chốt

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ đã đạt được.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Song song đó, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp phải được vận hành thông suốt, hiệu quả, đặc biệt ở cấp xã, nơi trực tiếp gắn bó, phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Gia Lai ưu tiên mọi nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai thắng lợi quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng. Việc phát triển kinh tế phải gắn kết hài hòa với văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền.

Cùng với đó, tỉnh cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Cuối cùng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân Gia Lai phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm đưa Gia Lai trở thành địa phương phát triển khá của cả nước.

Kết thúc phát biểu, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm tin rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới, vượt qua khó khăn, đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với sự mong đợi của nhân dân và sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước.



