Chủ tịch nước: 'Không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng đơn thuần'

Sáng 30.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: PHÚC BÌNH

Lấy con người là trung tâm, mục tiêu của phát triển

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đại hội lần này là dấu mốc đặc biệt của tỉnh Phú Thọ, sau 3 tháng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, kinh tế tăng trưởng bình quân 7,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Phú Thọ hiện có diện tích đứng thứ 15, dân số đứng thứ 11 và quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc; giáo dục, y tế, KH-CN có nhiều tiến bộ nổi trội; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh…

Song, theo Chủ tịch nước, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Điển hình như: một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; quản lý nhà nước còn bất cập; tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc, miền núi còn cao.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Để đạt được, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Cùng đó, tập trung phát triển KH-CN và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; tăng cường liên kết phát triển vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, cần quán triệt sâu sắc tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần; quá trình phát triển phải lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển…

Chủ tịch nước tặng hoa tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ẢNH: PHÚC BÌNH

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ gồm 97 người

Tại đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 97 cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ và 27 cán bộ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 6 ông, bà: Bùi Văn Quang, Trần Duy Đông, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh và Nguyễn Mạnh Sơn.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy ẢNH: PHÚC BÌNH

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy cho biết, đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, để bổ sung vào nghị quyết, chương trình hành động, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vẫn theo ông Huy, Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi có truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, có vị trí chiến lược quan trọng, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cương vị mới được Bộ Chính trị giao phó, ông nhận thức rằng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc làm việc của tập thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của thế hệ lãnh đạo đi trước.