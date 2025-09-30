Bí thư tỉnh Ninh Bình được chỉ định làm Bí thư tỉnh Phú Thọ

Sáng 30.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ông, bà: Trần Duy Đông, Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ẢNH: T.N

Ông Trương Quốc Huy, 55 tuổi, quê quán Nam Định (cũ). Ông từng là Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Từ 2016 - 2019, ông Huy làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; sau đó làm Bí thư Huyện ủy Duy Tiên.

Tháng 9.2020, ông Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam. Đến tháng 3.2025, ông Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 7.2025, ông Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (sau hợp nhất với Hà Nam, Nam Định).

Tháng 9.2025, ông Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ẢNH: PHÚC BÌNH

Tỉnh Phú Thọ mới được hợp nhất từ 3 tỉnh Phú Thọ cũ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 148 xã, phường; tổng diện tích hơn 9.300 km2, dân số hơn 4 triệu người.

Địa hình gồm cả miền núi, trung du, đồng bằng, thuận lợi cho đa dạng hóa kinh tế và quy hoạch không gian phát triển.

Trung tâm hành chính là TP.Việt Trì, cách TP.Hòa Bình cũ khoảng 120 km, cách TP.Vĩnh Yên cũ hơn 20 km.