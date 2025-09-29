Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Phan Hậu
Phan Hậu
29/09/2025 11:34 GMT+7

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 29.9, tại phiên chính thức Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Phan Thăng An, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và các Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - Ảnh 1.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: HOÀNG HƯNG

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 65 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 ủy viên. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Các phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai gồm các ông Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và bà Giàng Thị Dung.

Cũng theo ông Phan Thăng An, Bộ Chính trị đã có chủ trương điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định điều động ông Trịnh Xuân Trường sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng (48 tuổi) quê tỉnh Hải Dương (cũ), nay thuộc xã Ninh Giang, TP.Hải Phòng, có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Trước đó, ngày 23.9, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Ông Trịnh Việt Hùng từng là Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 3 khâu đột phá và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

