Quyết liệt tháo gỡ 'điểm nghẽn' phát triển kinh tế tư nhân

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

Sáu mong muốn gửi các doanh nhân trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính mở đầu bài phát biểu đặt trong bối cảnh lịch sử trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thủ tướng không nói về những con số kinh tế khô khan, mà bắt đầu bằng việc khơi dậy "khí thế hào hùng của dân tộc" và "niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được tăng lên".

Điểm nhấn đặc biệt trong bài phát biểu của Thủ tướng là phần tương tác trực tiếp với các đại biểu tại hội trường. Với phong cách "thanh niên một chút", Thủ tướng đặt câu hỏi: Chúng ta có tự hào và tin tưởng về Đảng Cộng sản VN không? Chúng ta có tự hào về nhân dân và dân tộc ta không? Chúng ta có tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước chúng ta không? Chúng ta có tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên và tuổi trẻ cả nước không? Chúng ta có tin tưởng vào sự phát triển đột phá của khu vực kinh tế tư nhân không?

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành nghi thức đánh cồng khởi động một giai đoạn phát triển mới tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Năm tiếng "có ạ!" đồng thanh vang lên không chỉ là một hình thức biểu quyết, mà là một nghi thức xây dựng sự đồng thuận và cam kết. Thủ tướng đã khẳng định rằng niềm tin vào Đảng, vào dân tộc, vào tương lai và vào chính vai trò của kinh tế tư nhân là điểm tựa không thể thiếu cho mọi chiến lược phát triển.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đã gửi tới các doanh nhân trẻ "6 mong muốn". Cụ thể, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cần đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên trì, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của dân tộc.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp cần kết hợp hài hòa, hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Doanh nghiệp không chỉ làm kinh tế, mà còn là một bộ phận hữu cơ, một chủ thể quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Để nêu cao hơn nữa tinh thần này, Thủ tướng đã tặng diễn đàn dòng chữ: Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá. Theo Thủ tướng đây là những phẩm chất, những giá trị cốt lõi mà một doanh nghiệp VN trong kỷ nguyên mới cần hướng tới.

Chính phủ quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Thủ tướng không chỉ đặt ra yêu cầu một chiều mà dành một phần quan trọng của bài phát biểu để thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu những băn khoăn, trăn trở của doanh nghiệp. Thủ tướng tổng kết chính xác các điểm nghẽn mà cộng đồng kinh doanh đang đối mặt: thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nhân lực và thủ tục hành chính; đồng thời đưa ra một cam kết hành động mạnh mẽ, được tóm gọn trong một công thức súc tích và dễ nhớ: thể chế thì phải thông thoáng, hạ tầng thì phải thông suốt, quản lý thì phải thông minh.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết 66 để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược (cao tốc, sân bay, bến cảng), và chuyển đổi trạng thái từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân". Đây là lời khẳng định về một Chính phủ kiến tạo, đồng hành, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Cuối bài phát biểu Thủ tướng khẳng định: "Chính phủ thì đồng hành. Cán bộ thì đổi mới. Hạ tầng thì thông suốt. Thể chế thì kiến tạo. Doanh nghiệp thì tiên phong. VN phải phát triển!". Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh: "Các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có. Các bạn mà yếu đuối thì đất nước không thể giàu mạnh".

Đoàn, Hội sẽ đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ

Phát biểu tại diễn đàn, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đột phá trong tư duy phát triển và khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức khi xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Huy, nghị quyết đã đặt ra những mục tiêu lớn, từ tỷ trọng đóng góp GDP, giải quyết việc làm đến nâng cao năng suất lao động. Đây là những mục tiêu phản ánh khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước, đồng thời thể hiện niềm tin, kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Anh Huy khẳng định thanh niên luôn giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp phát triển đất nước ở mọi giai đoạn lịch sử. Từ truyền thống cách mạng 80 năm qua đến hiện tại, thế hệ trẻ luôn đi đầu trong những lĩnh vực mũi nhọn như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Điều đó cũng đặt ra trách nhiệm to lớn cho các tổ chức thanh niên, trong đó có Hội Doanh nhân trẻ VN, trong việc đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển.

Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã triển khai Kế hoạch hành động với 5 nhóm chỉ tiêu và 6 nhóm giải pháp trọng tâm, nhằm phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ VN trong phát triển kinh tế tư nhân. Tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên VN cam kết trở thành cầu nối gắn kết doanh nhân trẻ với Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; đồng thời lắng nghe, tiếp nhận ý tưởng, nguyện vọng của doanh nhân trẻ để kịp thời phản ánh, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp.

"Đoàn, Hội sẽ đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ VN xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, có trình độ, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy hội nhập quốc tế; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh", anh Huy nhấn mạnh.