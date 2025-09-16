Khai mạc Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Chiều 16.9, tại Hà Nội, Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo cộng đồng doanh nhân cả nước.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Điểm hẹn của trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF, khẳng định diễn đàn đã trở thành "điểm hẹn của trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng", nơi tiếng nói từ thực tiễn doanh nghiệp gặp gỡ tầm nhìn chính sách để cùng kiến tạo bước tiến mới cho khu vực kinh tế tư nhân - một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Với chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt", ông Đặng Hồng Anh cho biết, tinh thần lớn nhất của diễn đàn năm nay được gói gọn trong 5 từ khóa: Tin cậy, Minh bạch, Hiệu quả, Cạnh tranh và Bao trùm.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc phiên đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Tin cậy là cơ sở để Nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành. Minh bạch là "đường ray" cho một môi trường pháp lý ổn định.

Hiệu quả phải được đo bằng chi phí vốn giảm, thủ tục ngắn gọn, năng suất tăng lên. Cạnh tranh là động lực trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu tái định hình. Và bao trùm là bảo đảm cơ hội cho cả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch VPSF nhấn mạnh, để hiện thực hóa tinh thần đó, cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng nâng cao chuẩn quản trị, đầu tư cho con người, tuân thủ pháp luật và chủ động đổi mới. Ông cho rằng, quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp cần được kiến tạo như một "quan hệ đồng kiến tạo": Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch, còn doanh nghiệp thì chủ động cạnh tranh, đổi mới để cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, anh Bùi Quang Huy và ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược T.Ư (từ phải qua) tham dự hội nghị

ẢNH: TUẤN MINH

Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới

Một trong những đề xuất nổi bật được ông Đặng Hồng Anh đưa ra là Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, đây là nguồn lực nội sinh khổng lồ đang chờ được khai phóng. Để hiện thực hóa, cần một mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ.

Các doanh nhân hào hứng tham dự diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, Nhà nước cần có cơ chế chính sách khuyến khích đủ mạnh, giúp hộ kinh doanh tự tin bước vào sân chơi doanh nghiệp. Đồng thời, cộng đồng doanh nhân trẻ cam kết tiên phong với sáng kiến "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới", tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ định hướng chiến lược và giúp các doanh nghiệp non trẻ phòng tránh rủi ro.

Ông Đặng Hồng Anh cho rằng, sự kết hợp giữa chính sách kiến tạo của Chính phủ và cơ chế dìu dắt từ cộng đồng doanh nhân sẽ giúp 5 triệu hộ kinh doanh cá thể không chỉ lớn về số lượng, mà còn mạnh về năng lực. Qua đó, hình thành lớp doanh nhân kế cận bản lĩnh, tri thức, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng theo ông Đặng Hồng Anh, trong tiến trình phát triển mới, khi kinh tế số và kinh tế xanh trở thành luật chơi toàn cầu, Việt Nam có cơ hội đón dòng vốn, công nghệ và tài năng. Nhưng cơ hội chỉ mỉm cười với những ai biết chuẩn bị: kiên trì cải cách thể chế, đầu tư dài hạn cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với chất lượng, sự tin cậy. Đây cũng là những trục thảo luận chính của diễn đàn năm nay.

Ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh: "Một quốc gia cất cánh không chỉ nhờ những đột phá vĩ mô, mà còn bởi hàng triệu quyết định nhỏ đúng đắn mỗi ngày: một thủ tục được cắt bỏ; một khoản tín dụng được giải ngân minh bạch; một lô hàng được thông quan đúng hẹn; một hợp đồng được thực thi công bằng; một nhân viên được đào tạo tốt hơn. Những điều ấy, khi cộng hưởng, sẽ tạo nên thay đổi lớn", ông Đặng Hồng Anh nói.