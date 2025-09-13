Những tiếng nói thẳng để phát triển kinh tế tư nhân

Trước khi diễn ra phiên đối thoại cấp bộ và đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, phóng viên Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Western Pacific, Trưởng ban tổ chức diễn đàn, về những mong muốn của doanh nhân trẻ góp phần phát triển đất nước.

Hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường vào năm 2045. Xin chị cho biết diễn đàn lần này có gì đột phá để góp phần vào thực hiện mục tiêu này?

Đây là lần thứ ba diễn đàn được tổ chức, sau hai kỳ thành công năm 2016 và 2017, với sự chủ trì của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng tổ chức cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chị Phạm Thị Bích Huệ, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam ẢNH: NVCC

Điểm khác biệt năm nay là cấu trúc 3 cấp độ: đối thoại địa phương, đối thoại cấp bộ và đối thoại cấp cao. Chính sự thiết kế liên thông này bảo đảm rằng tiếng nói từ cơ sở không bị lãng quên, mà được đưa thẳng lên nghị trường quốc gia. Chúng tôi muốn mỗi ý kiến từ doanh nghiệp dù nhỏ nhất cũng trở thành một viên gạch xây nên chính sách.

Kết quả bước đầu đã chứng minh sức mạnh tổ chức và khả năng quy tụ. Chỉ trong gần 3 tháng, 12 vòng đối thoại địa phương tại 34/34 tỉnh, thành đã thu hút hơn 3.600 đại biểu, ghi nhận trên 300 phát biểu trực tiếp và khoảng 3.000 ý kiến hiến kế, được hệ thống hóa thành hơn 200 kiến nghị cụ thể.

Ông Hoàng Bình Quân, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, và các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: BTC

Khi hơn 200 kiến nghị từ cơ sở được hệ thống thành báo cáo chính sách, đó không chỉ là công sức của ban tổ chức, mà là minh chứng cho sức mạnh tập thể và năng lực đại diện. Cùng với đó, sự đồng hành của các tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, đã góp phần tạo nên sự thành công của diễn đàn.

Trong dòng chảy đổi mới mạnh mẽ của đất nước, kinh tế tư nhân đã được Đảng xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nhưng để động lực ấy được khơi thông, cần một chủ thể đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để tập hợp tiếng nói, dẫn dắt hành động và kiến tạo cơ chế đối thoại thực chất.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã và đang đảm nhận sứ mệnh ấy, trở thành ngọn cờ tiên phong, đại diện tiêu biểu cho lực lượng doanh nghiệp tư nhân cả nước để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.

Tại vòng địa phương, diễn đàn đã nhận được sự quan tâm tham dự của lãnh đạo các tỉnh, thành nơi diễn ra các phiên đối thoại ẢNH: BTC

Cách duy nhất để chính sách bắt kịp thực tiễn

Vậy, qua 12 vòng đối thoại địa phương, điều gì để lại ấn tượng cho chị nhất?

Điểm nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ nằm ở khả năng tổ chức một diễn đàn quy mô, mà còn ở bản lĩnh dám đối diện và đặt ra những vấn đề gai góc.

Từ bất cập trong luật Đất đai, rào cản thủ tục hành chính, chi phí logistics cao, đến đòi hỏi phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hội đã biến những bức xúc vốn âm thầm trong cộng đồng doanh nghiệp thành những kiến nghị chính sách có cơ sở.

Chị Phạm Thị Bích Huệ phát biểu tại một phiên đối thoại địa phương ẢNH: BTC

Một doanh nhân trẻ ở Hải Phòng chia sẻ: "Chúng tôi thường ngại lên tiếng vì không biết liệu ý kiến của mình có được lắng nghe. Nhưng VPSF lần này đã cho chúng tôi thấy rằng phản ánh của doanh nhân có thể đi thẳng vào chính sách". Chính niềm tin ấy đã khích lệ nhiều doanh nhân lần đầu tiên dám công khai nêu vấn đề, từ thủ tục đất đai đến tín dụng ngân hàng.

Tinh thần tiên phong còn thể hiện ở cách Hội định vị vai trò kinh tế tư nhân. Không chờ đợi ưu ái hay đặc quyền, Hội khẳng định nguyên tắc đồng kiến tạo: Nhà nước không ban hành đơn phương, mà cùng doanh nghiệp xây dựng và thử nghiệm chính sách. Đó là cách duy nhất để chính sách bắt kịp thực tiễn.

Khát vọng chung của cả một thế hệ

Ngày 15 và 16.9 tới, tại Hà Nội, 2 phiên đối thoại cấp bộ và cấp cao của VPSF 2025 sẽ diễn ra. Với vai trò trưởng ban tổ chức, chị đặt kỳ vọng gì?

Đây là thời điểm để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong không chỉ trong việc tổ chức, mà còn trong việc bảo vệ tiếng nói doanh nghiệp, kiến tạo niềm tin và thúc đẩy hành động. Kỳ vọng của cộng đồng đặt vào sự kiện này không nhỏ. Qua các phiên đối thoại ở các địa phương chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thành công của diễn đàn lần này không chỉ được đo bằng số lượng ý kiến hay báo cáo kiến nghị, mà bằng mức độ thể chế được thay đổi, chính sách được cải thiện, và môi trường kinh doanh thực sự được khai thông. Như ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 khẳng định: "Chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc tổng hợp kiến nghị. Chúng tôi sẽ theo sát đến cùng, để mỗi kiến nghị được phản hồi, để doanh nhân thấy niềm tin không bị bỏ phí".

Các doanh nhân, nhà quản lý đã có những chia sẻ sâu sắc tại các phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ diễn đàn ẢNH: BTC

Thông điệp mà diễn đàn muốn mang tới là gì, thưa chị?

Trong hành trình phát triển, mỗi quốc gia đều cần một lực lượng tiên phong dám đi trước, dám gánh trách nhiệm và dám kiến tạo. Với kinh tế tư nhân Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chính là lực lượng ấy. Từ những nỗ lực hôm nay, một hành trình dài hơn đang mở ra: hành trình đồng hành cùng đất nước trong mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Chúng tôi không xin đặc quyền, chỉ mong một môi trường minh bạch cùng thể chế ngày càng hoàn thiện để cống hiến. Đó không chỉ là lời nhắn gửi của một cá nhân, mà là khát vọng chung của cả một thế hệ. Và, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, bằng vai trò đại diện, tiên phong và kết nối, đang biến khát vọng ấy thành hiện thực.

Xin cảm ơn chị!