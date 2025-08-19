Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Hội Doanh nhân trẻ VN phối hợp giúp đỡ 3.000 trẻ em khó khăn

Nguồn: Hội DNT Việt Nam
19/08/2025 15:59 GMT+7

Ngày 19.8, tại TP.HCM diễn ra chương trình 'Vòng tay yêu thương - Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường' với sự tham dự của ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN.

Nhiều hoạt động và phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho 3.000 em nhỏ là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn TP.HCM.

Hội Doanh nhân trẻ VN phối hợp giúp đỡ 3.000 trẻ em khó khăn- Ảnh 1.

Ông Đặng Hồng Anh (giữa) và các nhà tài trợ trao quà cho các trẻ em khó khăn

Theo ban tổ chức, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN và CLB Du lịch Doanh nhân trẻ VN phối hợp với Công viên Văn hóa Đầm Sen, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, Tập đoàn TTC, Saco Travel tổ chức hoạt động này. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 1,8 tỉ đồng.

Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với trẻ em mồ côi, trẻ bị thiệt thòi, hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM,… từ tháng 12.2021, Hội Doanh nhân trẻ VN cùng nhiều nhà tài trợ, doanh nghiệp đã triển khai chương trình ATM yêu thương - Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 thông qua nhiều hình thức.

Tính đến 31.7.2025, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN đã giải ngân hơn 18 tỉ đồng. Ngoài ra, T.Ư Hội và các doanh nghiệp hội viên đang đồng hành với Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật VN, nhận bảo trợ hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi trên khắp cả nước.

