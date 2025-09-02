Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp cho SCO

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh của SCO. Hội nghị lần này có quy mô lớn nhất trong lịch sử 25 năm của SCO với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng của hơn 23 nước, cùng người đứng đầu của 10 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có lãnh đạo một số nước ASEAN như Malaysia, Lào, Campuchia, Myanmar, Tổng thư ký LHQ và Tổng thư ký ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị SCO 2025 mở rộng Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng, trong đó xung đột cục bộ và bất bình đẳng trong phát triển đang có xu hướng ngày càng gia tăng với mức độ nghiêm trọng.

Thủ tướng khẳng định không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay. Do đó, hơn bao giờ hết, các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Nhấn mạnh trong thế giới toàn cầu hóa sâu rộng với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước hiện nay, Thủ tướng cho rằng vận mệnh của mỗi quốc gia gắn với vận mệnh chung của cộng đồng quốc tế. Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh chính là sự phát triển không đồng đều. Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của SCO trong hơn 2 thập niên qua. Từ một tổ chức hợp tác an ninh, ngày nay SCO đã mở rộng hợp tác thực chất sang các lĩnh vực phát triển. Cách tiếp cận toàn diện, cân bằng của SCO thể hiện qua Tuyên bố Thiên Tân khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là với ASEAN nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trên cơ sở đó, để SCO đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp. Một là, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Hai là, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh tất cả các nước, nhất là các nước lớn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu dẫn dắt và kề vai sát cánh với LHQ trong thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Ba là, củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng "Bốn không".

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên và đối tác của SCO và bạn bè, đối tác quốc tế; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.