Anh Bùi Quang Huy: 'Đoàn, Hội không chỉ lắng nghe doanh nghiệp trẻ'

Chiều 16.9, tại Hà Nội, Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo doanh nhân.

Sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ trong thời kỳ mới

Phát biểu tại diễn đàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho rằng Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân do Bộ Chính trị ban hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định bước đột phá trong tư duy phát triển kinh tế, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, khẳng định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong, là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Nghị quyết cũng đặt ra những mục tiêu hết sức quan trọng trong phát triển doanh nghiệp, trong đóng góp vào GDP của đất nước, giải quyết việc làm, trong nâng cao năng suất lao động bình quân... đối với doanh nghiệp tư nhân. Những mục tiêu này thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước vào khối doanh nghiệp tư nhân.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, thanh niên luôn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.

"Chúng ta vừa trải qua nhiều hoạt động đầy cảm xúc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Trong không gian đó, khi nhìn lại dòng chảy lịch sử hào hùng 80 năm qua của dân tộc, chúng ta dễ nhận thấy vai trò, sự cống hiến to lớn của lực lượng thanh niên trên các lĩnh vực", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Các doanh nhân trẻ tham dự diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Bùi Quang Huy, hiện nay, vai trò của thanh niên trong các mũi nhọn phát triển đất nước như phát triển kinh tế, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế… là rất quan trọng. Điều đó cũng đặt ra cho các tổ chức thanh niên, trong đó có Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về sứ mệnh, trách nhiệm của mình.

Cầu nối gắn kết doanh nhân trẻ với Đảng, Chính phủ

Anh Bùi Quang Huy cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68, xác định 5 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ là người bạn đồng hành cùng Hội doanh nhân trẻ, làm cầu nối gắn kết doanh nhân trẻ với Đảng, Chính phủ, các chính quyền địa phương.

Các chuyên gia quốc tế tham dự và phát biểu tại phiên đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

"Đoàn, Hội không chỉ lắng nghe và tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng của doanh nghiệp trẻ, mà còn chủ động phản ánh, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách; tham gia tích cực cùng với Hội Doanh nhân trẻ xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trình độ, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo, có văn hóa kinh doanh và tư duy hội nhập quốc tế; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên; khuyến khích việc tiếp cận, ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số và công nghệ mới", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Đồng thời, anh Bùi Quang Huy khẳng định, Đoàn Thanh niên cùng lực lượng doanh nhân trẻ đã và đang khẳng định vai trò xung kích, vừa đại diện cho khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, vừa phấn đấu để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

"T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết sẽ triển khai hiệu quả kế hoạch của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong của lực lượng doanh nhân trẻ trong khởi nghiệp, trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy cũng kêu gọi mỗi doanh nghiệp trong cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam, mỗi tổ chức thanh niên, mỗi đoàn viên, hội viên Hội Doanh nhân trẻ hãy biến tinh thần "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt" thành hành động thiết thực và tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.