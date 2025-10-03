Văn phòng T.Ư Đảng, các cơ quan Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng T.Ư Đảng đã tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra, mỗi người ít nhất 1 ngày lương.

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão lũ vừa qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục…, nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng chống theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, các lãnh đạo QH tham dự lễ quyên góp.

Tại lễ quyên góp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo QH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, Văn phòng QH, các đại biểu QH hoạt động chuyên trách cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng QH, các cơ quan của QH đã tham gia quyên góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương để góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.