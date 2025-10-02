Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ hơn 1,3 tì đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Tuấn Duy
Tuấn Duy
02/10/2025 17:34 GMT+7

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và chương trình 'Sketch a Rose', dự kiến diễn ra tại Los Angeles vào ngày 18.10, đã trích số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão Bualoi.

Những ngày qua, người dân một số tỉnh miền Trung và miền Bắc đã và đang chịu thiệt hại nặng nề vì ảnh hưởng của cơn bão số 10. Không đứng ngoài việc san sẻ những khó khăn của bà con, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành cùng đồng bào khắc phục hậu quả sau bão, ca sĩ Hà Anh Tuấn và thương hiệu Sketch A Rose đã có những hành động thiết thực.

Theo đó, nam ca sĩ đã gửi đến số tiền 50.000 USD thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 Bualoi để lại. 

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ hơn 1,3 tì đồng cho đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ đồng bào vùng lũ qua Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM

ẢNH: VIET VISION

Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Tuấn rất đau lòng và việc giúp đỡ bà con, đồng bào là trách nhiệm của mình. Khi đất nước có việc, nhân dân gặp khó khăn, tất cả những đồng bào khác chung tay là chuyện đương nhiên. Đất nước mình có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau. Đấy là những điều Tuấn học được từ người lớn. Xã hội hiện truyền cảm hứng rất lớn trong việc hỗ trợ và đỡ đần cho nhau mỗi khi đất nước gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Ai có sức thì góp sức, ai có của thì đóng góp theo khả năng của mình”.

Nam ca sĩ mong muốn từ đóng góp này, tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn với những bà con gặp khó khăn sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa.

Bên cạnh khoản trao tặng này, Hà Anh Tuấn cũng rất trân trọng và cám ơn công sức của Thành đoàn TP.HCM khi trực tiếp lên đường để trao quà và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, trắc trở. 

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ hơn 1,3 tì đồng cho đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 2.

Nam ca sĩ mong muốn từ đóng góp này, tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn sẽ được lan tỏa rộng hơn

ẢNH: VIET VISION

Anh chia sẻ: "Điều khiến Tuấn xúc động là những ngày qua, không chỉ doanh nhân, văn nghệ sĩ mà người dân trên cả nước ai cũng đồng lòng. Tuấn rất cảm ơn mọi người đã không ngại vất vả để đến trấn an và giúp đỡ mọi người!”.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết Thành đoàn TP.HCM sẽ sớm tổ chức đoàn tình nguyện đến với bà con vùng bão lũ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả gây ra của cơn bão Bualoi.

Thời gian qua, nhiều văn nghệ sĩ đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ T.Ư. Có thể kể đến như ca sĩ Đức Phúc: 1 tỉ đồng, Mỹ Tâm: 500 triệu đồng, Hòa Minzy: 300 triệu đồng, diễn Lý Hải – nhà sản xuất Minh Hà 300 triệu đồng...
Tùng Dương và bạn bè cũng gửi 1 tỉ đồng đến Ban cứu trợ của 5 tỉnh: Quảng Trị (300 triệu), Nghệ An (200 triệu), Hà Tĩnh (200 triệu), Thanh Hoá (150 triệu) và Huế (150 triệu).

Tin liên quan

'Sketch a rose' của Hà Anh Tuấn tại Singapore: Hát về niềm tin!

'Sketch a rose' của Hà Anh Tuấn tại Singapore: Hát về niềm tin!

Tình yêu, tuổi trẻ, khát vọng, niềm tin đã kết thành bức tranh âm nhạc mà Hà Anh Tuấn và những người đồng hành cùng anh đã vẽ nên để gửi đến khán giả của 'Sketch a rose' tại nhà hát Esplanade, Singapore tối 11.6.

Hà Anh Tuấn sẽ đồng hành cùng 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

Hà Anh Tuấn đồng hành chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' bảo trợ 25 trẻ mồ côi vì Covid-19

Khám phá thêm chủ đề

Hà Anh Tuấn bão bualoi Sketch a Rose ủng hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận