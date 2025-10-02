Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ hơn 1,3 tì đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Những ngày qua, người dân một số tỉnh miền Trung và miền Bắc đã và đang chịu thiệt hại nặng nề vì ảnh hưởng của cơn bão số 10. Không đứng ngoài việc san sẻ những khó khăn của bà con, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành cùng đồng bào khắc phục hậu quả sau bão, ca sĩ Hà Anh Tuấn và thương hiệu Sketch A Rose đã có những hành động thiết thực.

Theo đó, nam ca sĩ đã gửi đến số tiền 50.000 USD thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 Bualoi để lại.

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ đồng bào vùng lũ qua Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM ẢNH: VIET VISION

Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Tuấn rất đau lòng và việc giúp đỡ bà con, đồng bào là trách nhiệm của mình. Khi đất nước có việc, nhân dân gặp khó khăn, tất cả những đồng bào khác chung tay là chuyện đương nhiên. Đất nước mình có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau. Đấy là những điều Tuấn học được từ người lớn. Xã hội hiện truyền cảm hứng rất lớn trong việc hỗ trợ và đỡ đần cho nhau mỗi khi đất nước gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Ai có sức thì góp sức, ai có của thì đóng góp theo khả năng của mình”.

Nam ca sĩ mong muốn từ đóng góp này, tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn với những bà con gặp khó khăn sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa.

Bên cạnh khoản trao tặng này, Hà Anh Tuấn cũng rất trân trọng và cám ơn công sức của Thành đoàn TP.HCM khi trực tiếp lên đường để trao quà và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, trắc trở.

Nam ca sĩ mong muốn từ đóng góp này, tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn sẽ được lan tỏa rộng hơn ẢNH: VIET VISION

Anh chia sẻ: "Điều khiến Tuấn xúc động là những ngày qua, không chỉ doanh nhân, văn nghệ sĩ mà người dân trên cả nước ai cũng đồng lòng. Tuấn rất cảm ơn mọi người đã không ngại vất vả để đến trấn an và giúp đỡ mọi người!”.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết Thành đoàn TP.HCM sẽ sớm tổ chức đoàn tình nguyện đến với bà con vùng bão lũ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả gây ra của cơn bão Bualoi.