Đức Phúc trích 1 tỉ đồng tiền thưởng giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Trước hậu quả nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra cho vùng duyên hải miền Trung, Đức Phúc đã ngay lập tức thực hiện nghĩa cử trên.

Đức Phúc trong cuộc họp báo chiều 27.9 tại Hà Nội ẢNH: NVCC

Trước đó, trong cuộc họp báo chiều 27.9 tại Hà Nội, ngay sau khi trở về từ cuộc thi Intervision 2025, Đức Phúc cho biết anh dự định sẽ trích 1 tỉ đồng để làm thiện nguyện tại Việt Nam, đặc biệt hướng đến những em nhỏ và các cụ già neo đơn... "Đây vừa là một cách 'ăn mừng chiến thắng, kỷ niệm cột mốc 10 năm làm nghề; vừa là một cách tri ân khán giả Việt Nam đã luôn theo dõi và ủng hộ Đức Phúc không chỉ trong cuộc thi Intervision vừa qua mà còn suốt chặng đường 10 năm làm nghề", quán quân Intervision chia sẻ. Đức Phúc cho biết anh sẽ cùng ê kíp tìm hiểu kỹ lưỡng các quỹ thiện nguyện uy tín để có được sự phân bổ hợp lý, đến được với những trường hợp cần được giúp đỡ nhất.

Tuy nhiên, trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra cho đồng bào miền Trung, quán quân Intervision 2025 đã quyết định chi khẩn cấp 1 tỉ đồng để kịp thời giúp đỡ chính quyền và bà con khắc phục hậu quả trận bão.

Bằng hành động thiện nguyện của mình, người đưa hình tượng cây tre Việt Nam lên sân khấu Intervision 2025, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, đã đưa những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy ra đến đời thường: "Bão bùng thân bọc lấy thân/ Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm/ Thương nhau tre không ở riêng/ Lũy thành từ đó mà nên hỡi người...".

ẢNH: FC ĐỨC PHÚC

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về những ảnh hưởng tích cực mà Đức Phúc lĩnh hội được từ "người thầy" của mình - ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc xúc động chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ đến cô Mỹ Tâm trong mọi khoảnh khắc, cả khi thành công hay khó khăn. Những lúc đi chơi với Erik và Hòa Minzy, tôi cũng luôn 'dọa' bạn: 'Tôi là học trò của Mỹ Tâm đó nha!', và thực sự là tôi rất hãnh diện về điều đó. Mỹ Tâm luôn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho tôi trên đường nghề cũng như trong cuộc sống. Hành trình nghệ thuật và cách ca sĩ Mỹ Tâm đối nhân xử thế ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Đặc biệt là cách cô Tâm ứng xử chan hòa với đồng nghiệp và tích cực hoạt động xã hội…".

Quán quân Intervision 2025 cũng cho biết, chính Mỹ Tâm đã giúp anh ý thức được rằng lòng biết ơn, tinh thần uống nước nhớ nguồn không phải là một khoảnh khắc mà sẽ ăn sâu vào tiềm thức và là kim chỉ nam cho những lựa chọn sống của mình mỗi ngày. Mỹ Tâm cũng là ca sĩ rất tích cực làm từ thiện, đặc biệt là với đồng bào miền Trung để tri ân mảnh đất đã sinh ra mình.

Bão Bualoi đổ bộ vào miền Trung rạng sáng 29.9, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế. Với sức gió mạnh, mưa lớn, tan chậm và không chịu giảm cấp khi vào đến đất liền, bão đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho người dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…







